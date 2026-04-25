GBL: Πέφτει η αυλαία της κανονικής διάρκειας με ματς «φωτιά»

Η κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL φτάνει στο τέλος της, καθώς σήμερα (25/04), πέφτει η αυλαία με έξι αναμετρήσεις.
Ο «χορός» ανοίγει στο «T-Center» με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μύκονο, στις 16:00. Στην συνέχεια ακολουθούν πέντε παιχνίδια με ώρα έναρξης τις 18:15.
Στην Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Μαρούσι στο «Παλατάκι», σε ένα παιχνίδι δίχως αύριο για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, ενώ στο «Nick Galis Hall», ο Άρης παίζει με τον Πανιώνιο, που εξίσου καίγεται για τη νίκη.
Στην Πάτρα, ο Προμηθέας αντιμετωπίζει τον Ηρακλή, ενώ στην Ρόδο, ο Κολοσσός παίζει με την Καρδίτσα.
Στην «SUNEL Arena», η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό.
Η 26η και τελευταία αγωνιστική
25/4
16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Μύκονος Betsson
18:15 ΠΑΟΚ - Μαρούσι
18:15 Προμηθέας Πάτρας - Ηρακλής
18:15 Άρης Betsson - Πανιώνιος
18:15 Κολοσσός Ρόδου - Καρδίτσα
18:15 ΑΕΚ - Ολυμπιακός
H βαθμολογία:
1) Ολυμπιακός 23-0 46β.
2) Παναθηναϊκός AKTOR 18-5 41β.
3) ΑΕΚ 16-7 39β.
4) ΠΑΟΚ 16-7 39β.
5) Περιστέρι Betsson 14-10 38β.
6) Άρης Betsson 13-10 36β.
7) Μύκονος Betsson 9-14 32β.
8) Ηρακλής 8-15 31β.
9) Προμηθέας Πάτρας 7-16 30β.
10) Καρδίτσα 7-16 30β.
11) Κολοσσός Ρόδου 7-16 30β.
12) Μαρούσι 6-17 29β.
13) Πανιώνιος 6-17 29β.
Τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής (25η):
Μαρούσι - Κολοσσός Ρόδου 108-93
Μύκονος Betsson - Περιστέρι Betsson 92-88
Καρδίτσα - Προμηθέας Πάτρας 95-79
Ηρακλής - ΠΑΟΚ 72-76
19/4
Ολυμπιακός - Άρης Betsson 92-81
16:00 Πανιώνιος - ΑΕΚ 57-71