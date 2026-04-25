GBL: Πέφτει η αυλαία της κανονικής διάρκειας με ματς «φωτιά»

Η κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται με έξι αναμετρήσεις (25/04), εκ των οποίων υπάρχουν και ματς «φωτιά».

Η κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL φτάνει στο τέλος της, καθώς σήμερα (25/04), πέφτει η αυλαία με έξι αναμετρήσεις.

Ο «χορός» ανοίγει στο «T-Center» με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μύκονο, στις 16:00. Στην συνέχεια ακολουθούν πέντε παιχνίδια με ώρα έναρξης τις 18:15.

Στην Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Μαρούσι στο «Παλατάκι», σε ένα παιχνίδι δίχως αύριο για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, ενώ στο «Nick Galis Hall», ο Άρης παίζει με τον Πανιώνιο, που εξίσου καίγεται για τη νίκη.

Στην Πάτρα, ο Προμηθέας αντιμετωπίζει τον Ηρακλή, ενώ στην Ρόδο, ο Κολοσσός παίζει με την Καρδίτσα.

Στην «SUNEL Arena», η ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό.

Η 26η και τελευταία αγωνιστική

25/4

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Μύκονος Betsson

18:15 ΠΑΟΚ - Μαρούσι

18:15 Προμηθέας Πάτρας - Ηρακλής

18:15 Άρης Betsson - Πανιώνιος

18:15 Κολοσσός Ρόδου - Καρδίτσα

18:15 ΑΕΚ - Ολυμπιακός

H βαθμολογία:

1) Ολυμπιακός 23-0 46β.

2) Παναθηναϊκός AKTOR 18-5 41β.

3) ΑΕΚ 16-7 39β.

4) ΠΑΟΚ 16-7 39β.

5) Περιστέρι Betsson 14-10 38β.

6) Άρης Betsson 13-10 36β.

7) Μύκονος Betsson 9-14 32β.

8) Ηρακλής 8-15 31β.

9) Προμηθέας Πάτρας 7-16 30β.

10) Καρδίτσα 7-16 30β.

11) Κολοσσός Ρόδου 7-16 30β.

12) Μαρούσι 6-17 29β.

13) Πανιώνιος 6-17 29β.

Τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής (25η):

Μαρούσι - Κολοσσός Ρόδου 108-93

Μύκονος Betsson - Περιστέρι Betsson 92-88

Καρδίτσα - Προμηθέας Πάτρας 95-79

Ηρακλής - ΠΑΟΚ 72-76

19/4

Ολυμπιακός - Άρης Betsson 92-81

16:00 Πανιώνιος - ΑΕΚ 57-71