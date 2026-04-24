Μαντάρ: «Έχω θέση στην σειρά απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Γιαμ Μαντάρ μίλησε για την σειρά των Play-Offs που ακολουθεί με την Ρεάλ Μαδρίτης, και αναφέρθηκε στον μειωμένο χρόνο συμμετοχής του, ενώ δήλωσε πως αξίζει να έχει μια θέση στην σειρά.

Η Χάποελ αντιμετωπίζει την Ρεάλ Μαδρίτης στα Play-Offs της Euroleague με μειονέκτημα έδρας, στην προσπάθειά της για πρόκριση στο final-4 του «T-Center».

Ο Γιαμ Μαντάρ έχει περιορισμένο χρόνο στο ροτέισον από τον Δημήτρη Ιτούδη, και ερχόμενος από μία εξαιρετική εμφάνιση στην νίκη της Χάποελ επί της Κιριάτ (95-81) για το πρωτάηλμα με 20 πόντους και 8 ασίστ, δήλωσε πως αξίζει να έχει μια θέση στο ρόστερ εναντίον της Ρεάλ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιαμ Μαντάρ

Για τον χρόνο του:

«Πρέπει να μείνω δυνατός, να συνεχίσω να δουλεύω, να συνεχίσω να βελτιώνομαι, που είναι το πιο σημαντικό, και να περιμένω την ευκαιρία. Ελπίζω πραγματικά να συμβεί αυτό στη σειρά αγώνων εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, έχω μια θέση εκεί.

Δουλεύω σκληρά. Δεν είναι εύκολο. Μερικές φορές τα πράγματα δεν συμβαίνουν όπως τα θέλεις, αλλά πρέπει να παραμείνεις συγκεντρωμένος. Όπως είπα, η ομάδα είναι επιτυχημένη, πρέπει να είσαι χαρούμενος με την επιτυχία της ομάδας, να πιέζεις τα μέλη που κάνουν καλή δουλειά και να επικεντρωθείς στο να βοηθήσεις την ομάδα όπου μπορείς».

Για το πώς πρέπει να προσεγγίσουν τα παιχνίδια με την Ρεάλ:

«Πρέπει να κάνουμε σωστή προετοιμασία, να μπούμε σωστά στο παρκέ, να δουλέψουμε καλά και να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα»