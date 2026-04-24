Απάντησε ο Μαρτίνεθ: «Ο Αταμάν είναι καλύτερος από εμένα αλλά αυτό δεν αρκεί για να μας κερδίσουν»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ… απάντησε στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν και τόνισε πως ο Τούρκος τεχνικός δεν αρκεί ώστε ο Παναθηναϊκός AKTOR να κερδίσει την Βαλένθια.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στην Μονακό, ο Εργκίν Αταμάν είχε αναφερθεί στην σειρά με την Βαλένθια για τα play-offs. Ο Τούρκος τεχνικός είχε δηλώσει πως δεν επέλεξε τις «Νυχτερίδες» και τόνισε πως ο Πέδρο Μαρτίνεθ είναι καλύτερος από τον ίδιο φέτος και ότι άξιζε το βραβείο του κορυφαίου προπονητή της σεζόν.

Ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας… απάντησε στον Τούρκο προπονητή στις δηλώσεις του ενόψει του ντέρμπι με την Ρεάλ Μαδρίτης (25/4, 22:00). Υπογράμμισε πως μπορεί ο Αταμάν να έχει καλύτερο βιογραφικό και να είναι καλύτερος κόουτς, όμως αυτό δεν αρκεί στο «τριφύλλι» για να πάρει τη νίκη κόντρα στην Βαλένθια.

«Παρόλο που το βιογραφικό του είναι καλύτερο και είναι καλύτερος προπονητής από εμένα, αυτό δεν θα είναι αρκετό για να μας νικήσουν. Θα πρέπει να κάνουν περισσότερα» ανέφερε.

Ακόμη, ανέφερε πως οι Χάιμε Πραντίγια, Ομάρι Μουρ και Τσάμπι Λόπεζ-Αροστέγκι ενδέχεται να μην αγωνιστούν ενάντια στην «Βασίλισσα», με τις καταστάσεις τους ωστόσο να μην προκαλούν ανησυχία. Ο Πραντίγια έχει ένα μυϊκό πρόβλημα και για αυτό έμεινε εκτός στο προηγούμενο ματς, ενώ ο Μουρ χτύπησε στον ώμο κατά την διάρκεια της προπόνησης.