Ολυμπιακός: Επέστρεψε και προπονήθηκε κανονικά ο Τζόουνς

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση του Ολυμπιακού (24/4) ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ (25/4).

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του το παιχνίδι με την ΑΕΚ (25/4) για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League.

Όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, ο Ταϊρίκ Τζόουνς ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε (θλάση) και προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα. Μάλιστα, θα έχει και δικαίωμα συμμετοχής στο ματς με την Ένωση.

Και αυτό γιατί το ΑΣΕΑΔ ακύρωσε την αρχική απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ, όμως τον έκρινε ένοχο για υποκίνηση βίας. Έτσι, διατήρησε το πρόστιμο 30.000 ευρώ που του είχε επιβληθεί αλλά και την μία αγωνιστική, την οποία έχει ήδη εκτίσει.