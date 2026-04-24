Δέχθηκε την «ενοχή» του Τζόουνς για υποκίνηση βίας το ΑΣΕΑΔ, παρέμειναν τα 30.000€ συν τη μία αγωνιστική

Παρά τις κόκκινες τυμπανοκρουσίες περί αθώωσης, το ΑΣΕΑΔ θεωρεί τον Τζόουνς ένοχο για υποκίνηση βίας, δέχεται την χειρονομία. Για αυτό άλλωστε και παρέμεινε το πρόστιμο των 30.000 ευρώ συν τη μία αγωνιστική που του είχε επιβληθεί.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, το ΑΣΕΑΔ ακύρωσε την αρχική απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ, που επέβαλε ποινή τριών αγωνιστικών και πρόστιμο 30.000 ευρώ στον σέντερ του Ολυμπιακού, για την χειρονομία που έκανε προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο "αιώνιο" ντέρμπι στο T-Center για το πρωτάθλημα.

Παρά τις "ερυθρόλευκες" τυμπανοκρουσίες περί... αθώωσης από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών στο οποίο προσέφυγε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για να ρίξει την ποινή του Τζόουνς, ο παίκτης των Πειραιωτών κρίθηκε ένοχος για υποκίνηση βίας από το ΑΣΕΑΔ, το οποίο δέχτηκε την χειρονομία που έκανε.

Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε διατηρήθηκε το πρόστιμο των 30.000 ευρώ που του είχε επιβληθεί, συν τη μία αγωνιστική που είχε ήδη εκτίσει ο αθλητής.

Πρακτικά λοιπόν, το ΑΣΕΑΔ δέχεται την ενοχή του αθλητή, με το πρόστιμο και τη μία αγωνιστική που είχε εκτίσει στον προηγούμενο αγώνα, ανάμεσα στην ποινή και την μείωση από το ΑΣΕΑΔ και για αυτό θα είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί στο αυριανό ματς με την ΑΕΚ.