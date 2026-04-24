Ο Γιόκιτς «έγραψε» το χειρότερο ποσοστό του στα play-offs

Ο Νίκολα Γιόκιτς εκτέλεσε μόνο με 27% στο Game 3 των Ντένβερ Νάγκετς με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, το χειρότερο ποσοστό του σε αγώνα play-offs.

Οι Ντένβερ Νάγκετς μόνο καλά δεν έχουν ξεκινήσει φέτος στα play-offs απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Κατάφεραν να χάσουν το Game 2 παρά το γεγονός πως είχαν προηγηθεί μέχρι και με 19 πόντους, ενώ την ήττα γνώρισαν και στο Game 3 με 113-96.

Μάλιστα, στο τελευταίο ματς οι «Λύκοι» ανάγκασαν τον Νίκολα Γιόκιτς να κάνει ένα από τα χειρότερα παιχνίδια της καριέρας του όσον αφορά το σουτ. Μπορεί να τελείωσε με 27 πόντους, ωστόσο ευστόχησε μόλις στα 7 από τα 26 σουτ που εκτέλεσε. Σούταρε δηλαδή με 27%, το οποίο είναι το χειρότερο ποσοστό στην καριέρα του σε αγώνα των play-offs.