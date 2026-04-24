Stoiximan GBL: Με Τηγάνη-Καρπάνο το Άρη Betsson-Πανιώνιος, Παπαπέτρου στο ΠΑΟΚ-Μαρούσι

Η κανονική περίοδος της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται το Σάββατο 26/4 με έξι αναμετρήσεις και έγιναν γνωστοί οι διαιτητές που θα σφυρίξουν.
Στο κομβικό ματς για την μάχη του υποβιβασμού του Αμαρουσιού με τον ΠΑΟΚ ορίστηκαν οι Παπαπέτρου-Συμεωνίδης-Λουλουδιάδης, ενώ στο επίσης κρίσιμο Άρης Βetsson-Πανιώνιος η διαιτητική τριάδα θα αποτελείται από τους Τηγάνη-Καρπάνο-Μηλαπίδη.
Αναλυτικά:
Σάββατο 25/4
PAOK Sports Arena 18.15 ΠΑΟΚ - Μαρούσι Παπαπέτρου-Συμεωνίδης-Λουλουδιάδης (Λαζαρίδης)
Δ. Τόφαλος 18.15 Προμηθέας - Ηρακλής Τσαρούχα-Κατραχούρας-Ζιώγας (Καράτσαλος)
Αλεξάνδρειο 18.15 Άρης Betsson - Πανιώνιος Τηγάνης-Καρπάνος-Μηλαπίδης (Παραλυκίδης)
Καλλιθέας 18.15 Κολοσσός - Καρδίτσα Τσιμπούρης-Τσάνταλη-Χριστινάκης (Παυλόπουλος)
Sunel Arena 18.15 ΑΕΚ - Ολυμπιακός Πουρσανίδης-Μαρινάκης-Σκανδαλάκης (Μωϋσιάδης-Διμπινούδης)
T-Center 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR - Μύκονος Betsson Τσολάκος-Παπαϊωάννου-Μαρτινάκος (Κυρτάτας)