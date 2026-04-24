Πρόεδρος Ζαλγκίρις: «Ο Φρανσίσκο θέλει να παίξει στο ΝΒΑ - Εμείς επιθυμούμε να μείνει»

Ο πρόεδρος της Ζαλγκίρις Κάουνας, Παούλιους Γιανκούνας, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Σιλβέν Φρανσίσκο και τόνισε πως η ομάδα θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της, την ίδια στιγμή που εκείνος σκέφτεται και το ΝΒΑ.

Ο Παούλιους Γιανκούνας μίλησε στο κανάλι της Ζαλγκίρις Κάουνας στο Youtube και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Σιλβέν Φρανσίσκο.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της λιθουανικής ομάδας, αρκετές ομάδες προσπάθησαν να κάνουν δικό τους τον 29χρονος, ωστόσο η Ζαλγκίρις δεν είχε καμία πρόθεση να τον παραχωρήσει φέτος.

Ακόμη, τόνισε πως ο Φρανσίσκο θα ήθελε να αγωνιστεί στο ΝΒΑ, ενώ ο σύλλογος θα ήθελε να τον διατηρήσει στο ρόστερ του.

Αναλυτικά είπε:

«Τα πρώτα τηλεφωνήματα για τον Φρανσίσκο τα δεχθήκαμε στα μέσα του Οκτωβρίου. Οι ομάδες τηλεφωνούσαν μέχρι την πρωτοχρονιά και οι προσφορές γίνονταν όλο και πιο υψηλές. Προσπάθησαν να μας πείσουν. Κάποια επιχειρήματα ήταν αστεία, κάποιες συζητήσεις ήταν σοβαρές. Αλλά από το πρώτο τηλεφώνημα η απάντησή μας ήταν ξεκάθαρη: όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή την σεζόν δεν θα πουλήσουμε τον Φρανσίσκο.

Μιλάμε αρκετά με τον Φρανσίσκο. Ξέρουμε τα πλάνα του, θέλει να παίξει στο ΝΒΑ και να δει αν μπορεί να αγωνίζεται εκεί. Αυτός θα πάρει την απόφαση. Εμείς θέλουμε να μείνει εδώ, επειδή ο Σιλβέν είναι ο ηγέτης μας και μεγάλο κομμάτι από το σύστημα το οποίο χτίζουμε. Η επιθυμία μας είναι μεγάλη, αλλά το τι θα γίνει δεν μπορώ να το πω».