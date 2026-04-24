Το ΑΣΕΑΔ ακύρωσε την απόφαση του ΕΣΑΚΕ και μηδένισε την ποινή για τον Τζόουνς!

Ο Ολυμπιακός προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ και ακύρωσε την ποινή που είχε επιβάλει ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ στον Ταιρίκ Τζόουνς συνεκτιμώντας προφανώς και το γεγονός ότι είχε ήδη εκτίσει τη μία αγωνιστική.

Στο ντέρμπι του πρωταθλήματος στο «T-Center» ανάμεσα στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR και τον Ολυμπιακό, ο Ταϊρίκ Τζόουνς είχε κάνει μία χειρονομία προς τον κόσμο του «τριφυλλιού».

Μετά από αυτή την κίνηση, τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές και πρόστιμο 30.000 ευρώ, καθώς κρίθηκε πως έδειχνε το μεσαίο του δάχτυλο. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ενημερώσει πως θα προσφύγουν στο ΑΣΕΑΔ και έτσι έπραξαν.

Το ΑΣΕΑΔ τελικά ακύρωσε την ποινή που είχε επιβάλει ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ στο Τζόουνς συνεκτιμώντας και το ότι είχε ήδη εκτίσει μία αγωνιστική.