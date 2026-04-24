Oι Χοκς πήραν το πάνω χέρι στη σειρά με τους Νικς!

Μετά από μια συγκλονιστική ματσάρα, οι Ατλάντα Χοκς λύγισαν τους Νιου Γιορκ Νικς με 109-108, κάνοντας το 2-1 στη σειρά του πρώτου γύρου των playoffs.

Λίγα 24ωρα μετά την άλωση της έδρας των Νεοϋορκέζων, οι Χοκς πανηγύρισαν νέα μεγάλη νίκη απέναντι στους Νικς, παίρνοντας το πάνω χέρι για την πρόκριση στα ημιτελικά της Ανατολής.

Οι Χοκς μπήκαν στο ματς με άγριες διαθέσεις και προηγήθηκαν με 33-21 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα οκτώ πόντων (58-50).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, με τους Χοκς να διατηρούν σταθερά το προβάδισμά τους (88-80), όμως οι Νικς στην τέταρτη περίοδο εξαπέλυσαν την αντεπίθεσή τους.

Οι Νεοϋορκέζοι αφού ροκάνισαν την διαφορά, πήραν το προβάδισμα με 105-108 ένα λεπτό πριν την λήξη, όμως οι Χοκς αντέδρασαν και με τέσσερις πόντους από Τζόνσον και ΜακΚόλουμ έφεραν ξανά το ματς στα μέτρα τους.

Οι Νικς, μάλιστα κρατούσαν την τύχη στα χέρια τους στο φινάλε, αφού είχαν 14'' να εκδηλώσουν την τελευταία τους επίθεση, όμως ο Τζέιλον Μπράνσον τα έκανε... μούσκεμα και οι Χοκς πήραν μια αγχωτική νίκη.

O Τζέιλεν Τζόνσον με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ατλάντα Χοκς, με τον Καρλ-Άντονι Τάουνς να ξεχωρίζει για τους Νικς έχοντας 21 πόντους, 17 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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