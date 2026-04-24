Ρέντικ: «Ο ΛαΡάβια έχει έναν μικρό τραυματισμό στον αστράγαλο»

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ σε δηλώσεις του ενόψει του Game 3 των Λέικερς με τους Ρόκετς ανέφερε πως ο Τζέικ ΛαΡάβια αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα στον αστράγαλο.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κοντράρονται με τους Χιούστον Ρόκετς για τα play-offs. Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ έχει διαχειριστεί με… μαεστρικό τρόπο τις απουσίες των Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς και οι «Λιμνάνθρωποι» προηγούνται με 2-0 στην σειρά.

Ο κόουτς προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει του Game 3 και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Τζέικ ΛαΡάβια. Ανέφερε πως αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα στον αστράγαλο, όμως δεν φάνηκε να είναι κάτι σοβαρό.

«Έχει έναν πολύ μικρό, μικρό, μικρό τραυματισμό στον αστράγαλο» ανέφερε. Σημειώνεται η μαγνητική του ήταν «καθαρή» και η κατάσταση του παίκτη εξετάζεται κάθε μέρα.

To Game 3 της σειράς θα γίνει στις 25/4 (03:00).