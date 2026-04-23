Βρήκαν τον διάδοχο του Ρίβερς: «Κλείνει» στους Μπακς ο Τζένκινς

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται σε επαφή με τον Τέιλορ Τζένκινς και όλα δείχνουν πως αυτό είναι ο... εκλεκτός για την άκρη του πάγκου των «Ελαφιών».

Μετά το φινάλε της… εφιαλτικής σεζόν ο Ντοκ Ρίβερς αποτέλεσε παρελθόν από την θέση του head coach των Μιλγουόκι Μπαξς. Έτσι, τα «Ελάφια» βγήκαν στην αγορά και έψαξαν για τον αντικαταστάτη του.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του «ESPN», οι Μπακς βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τον Τέιλορ Τζένκινς και όλα δείχνουν πως αυτός θα κάθεται τη νέα σεζόν στην άκρη του πάγκου. Ο 42χρονος ήταν βοηθός προπονητή στα «Ελάφια» τη σεζόν 2018-19, ενώ από το 2019 έως το 2025 ήταν στον πάγκο των Μέμφις Γκρίζλις.

Με την τελευταία του ομάδα είχε ρεκόρ 250-214 και είχε προκριθεί στην post-season τρεις από τις έξι του σεζόν εκεί.

Θυμίζουμε πως την σεζόν 2021-22 τερμάτισε δεύτερος στην ψηφοφορία για τον κορυφαίο προπονητή στον «μαγικό κόσμο», πίσω μόνο από τον Μόντι Ουίλιαμς των Φοίνιξ Σανς.