Πήρε Βανλού, θέλει και τη Φασούλα ο Αθηναϊκός

Ο Αθηναϊκός έκανε δική του την Τζούλι Βανλού, ενώ θέλει να προχωρήσει και στην απόκτηση της Μαριέλλας Φασούλα.

Μετά το νταμπλ στην Ελλάδα και τη συμμετοχή της στον τελικό του Eurocup, η γυναικεία ομάδα του Αθηναϊκού θέλει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Νωρίτερα, το SDNA αποκάλυψε την κίνηση - έκπληξη για τον πάγκο της ομάδας, με τον Ηλία Ζούρο να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Αθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με την 33χρονη πλέι μέικερ, Τζούλι Βανλού, η οποία φέτος κατέκτησε το Eurocup με την Μερσίν, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Βιλερμπάν, Σαραγόσα και Γαλατάσαραϊ. Με την Μερσίν είχε φέτος 11,7 πόντους και 4,8 ασίστ στη Euroleague και 4,7 πόντους με 7 ασίστ στο Eurocup. Έχει αγωνιστεί για αρκετά χρόνια στο WNBA, ενώ έχει κατακτήσει δύο φορές το Eurobasket με το Βέλγιο.

Ωστόσο, ο Αθηναϊκός δεν σταματάει εκεί. Θέλει να αποκτήσει και τη Μαριέλλα Φασούλα. Η 28χρονη διεθνής Ελληνίδα σέντερ βρίσκεται στο εξωτερικό από το 2015 και από το 2020 αγωνίστηκε στην Ισπανία με τη Θιουδάδ ντε Λαγούνα και με την Αβενίδα, ενώ φέτος αγωνίστηκε στην Μπεσίκτας. Αυτή την περίοδο προπονείται με τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις και παλεύει για ένα συμβόλαιο στο WNBA.