Στον Ουάιτ το Sportsmanship βραβείο

Ο Ντέρικ Ουάιτ κέρδισε το Sportsmanship βραβείο στο ΝΒΑ για τη σεζόν 2025-26.

Ο Ντέρικ Ουάιτ των Μπόστον Σέλτικς κέρδισε το Sportsmanship βραβείο. Το βραβείο υπάρχει από την 1995-96 και το κερδίσει ο παίκτης που δείχνει την καλύτερη αθλητική συμπεριφορά στο παρκέ.

Ο Ουάιτ ολοκλήρωσε την ψηφοφορία με 2.826 βαθμούς, με τον Τι Τζέι ΜακΚόνελ των Ιντιάνα Πέισερς να τερματίζει δεύτερος με 2.566 βαθμούς. Τρίτος ήταν ο Χάρισον Μπαρνς των Σαν Αντόνιο Σπερς με 2.466 βαθμούς και την πεντάδα συμπλήρωσαν οι Αλ Χόρφορντ (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, 2.456 βαθμοί) και Μπαμ Αντεμπάγιο (Μαϊάμι Χιτ, 1.950 βαθμοί).

Θυμίζουμε πως πέρσι το βραβείο το είχε κερδίσει ο Τζρου Χόλιντεϊ.