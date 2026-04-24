Νερς: «Θέλουμε να παίξει ο Εμπίιντ αλλά δεν ξέρω πόσο κοντά είναι στην επιστροφή»

Σε δηλώσεις του ο Νικ Νερς ξεκαθάρισε πως θα ήθελε να έχει στην διάθεσή του τον Τζοέλ Εμπίιντ, ωστόσο δεν γνωρίζει πότε θα είναι έτοιμος να επιστρέψει ο έμπειρος σέντερ.

Οι Σίξερς κατάφεραν να κερδίσουν το Game 2 απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς (111-97) και έτσι θα πάνε στην Φιλαδέλφεια με το σκορ της σειράς στο 1-1.

Σε δηλώσεις του ενόψει του τρίτου αγώνα, ο Νικ Νερς μίλησε για τον Τζοέλ Εμπίιντ. Ξεκαθάρισε πως θα ήθελε να έχει διαθέσιμο τον έμπειρο σέντερ, ενώ υπογράμμισε πως και ο 32χρονος θέλει να αγωνιστεί.

Ωστόσο, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πόσο κοντά είναι στο να γίνει αυτό, παρά την πρόοδο που έχει γίνει.

«Είμαστε, προφανώς, πολύ αισιόδοξοι, και νομίζω ότι κι εκείνος είναι πολύ αισιόδοξος. Θέλει να παίξει, και εμείς θέλουμε να παίξει. Δεν ξέρω πόσο κοντά είμαστε σε αυτό το στόχο αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος» είπε.

Σημειώνεται πως ο Τζον Κλαρκ του «NBC Philadelphia» ανέφερε πως ο Εμπίιντ συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης την Πέμπτη (23/3), δύο εβδομάδες μετά την επέμβαση σκωληκοειδεκτομής.