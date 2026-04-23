Σπερς: Ο Ουεμπανιάμα ταξιδεύει με την αποστολή στο Πόρτλαντ για τα Game 3 και 4

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα θα ταξιδέψει με την αποστολή των Σαν Αντόνιο Σπερς στο Πόρτλαντ για τα Game 3 και 4 με τους Τρέιλ Μπλέιζερς.

Η σειρά των Σαν Αντόνιο Σπερς με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς βρίσκεται στο 1-1 μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια. Τα «Σπιρούνια» θα ταξιδέψουν τώρα στο Πόρτλαντ για τα Game 3 και 4 και την αποστολή θα ακολουθήσει ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια.

Ο αστέρας της ομάδας υπέστη διάσειση και για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση θα πρέπει να ακολουθήσει το πρωτόκολλο και να περάσει όλα τα απαραίτητα τεστ. Αυτό που δημιουργεί αισιοδοξία στους Σπερς είναι πως την Τετάρτη (22/4) έκανε κάρντιο χωρίς να χειροτερέψει η κατάστασή του.

Έτσι, μένει να φανεί αν θα προλάβει να είναι έτοιμος για το τρίτο παιχνίδι της σειράς (25/4).