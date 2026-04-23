Επίσημο: Με κατόχους εισιτηρίων διαρκείας και VIPs τα Ρεάλ-Χάποελ

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε επίσημα πως οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και όσοι έχουν θέσεις στα VIP θα μπορούν να δώσουν το «παρών» στα ματς με την Χάποελ Τελ Αβίβ για τα play-off της Euroleague.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την Χάποελ Τελ Αβίβ για τα play-off της Euroleague. Οι άνθρωποι της «Βασίλισας» συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία της ισπανικής κυβέρνησης για το θέμα του κόσμου και τελικά αποφασίστηκε να υπάρχουν οπαδοί στο γήπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Ρεάλ, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας και αυτοί που έχουν θέσεις στα VIP θα μπορούν να δώσουν το «παρών» στην αναμέτρηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι οι αγώνες της Euroleague της Τετάρτης 29 Απριλίου και της Παρασκευής 1 Μαΐου μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Χάποελ Τελ Αβίβ θα διεξαχθούν με κοινό, αν και με περιορισμένη χωρητικότητα.

Μετά τη συνεδρίαση της Κρατικής Επιτροπής κατά της Βίας, του Ρατσισμού, της Ξενοφοβίας και της Μισαλλοδοξίας στον Αθλητισμό, ο αγώνας έχει χαρακτηριστεί ως μέτριου κινδύνου. Η Ρεάλ Μαδρίτης ακολουθεί τη σύσταση της Εθνικής Αστυνομίας που διατυπώθηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην Αντιπροσωπεία της Ισπανικής Κυβέρνησης στη Μαδρίτη και θα περιορίσει τη χωρητικότητα.

Στους δύο αγώνες θα έχουν πρόσβαση μόνο οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της ομάδας μπάσκετ μας και οι πελάτες της VIP Ζώνης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα εντείνει τις προσπάθειές της σε όλους τους τομείς και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι κάτοχοι θα μπορούν να απολαύσουν τον αγώνα κανονικά.

Οι κάτοχοι που θα παρακολουθήσουν αυτούς τους αγώνες θα πρέπει να προσκομίσουν την ισχύουσα ταυτότητα ή το διαβατήριό τους και, σε περίπτωση που δεν είναι αυτοί οι κάτοχοι των εισιτηρίων, θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον κάτοχο του εισιτηρίου».