Ισραήλ: Ήττα σοκ της Χάποελ Τελ Αβίβ πριν τα playoffs της Euroleague

Το ισραηλινό πρωτάθλημα ξεκίνησε ξανά μετά από δύο μήνες, λόγω της διακοπής με την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, και εκεί η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έχασε σήμερα με 90-89 από την ουραγό Χάποελ Γκαλίλ Ελιόν (4-15), η οποία μάλιστα αγωνιζόταν με οκτώ παίκτες.
Να σημειωθεί πως ο Δημήτρης Ιτούδης δεν είχε στη διάθεσή του βασικούς παίκτες, καθώς οι Ελάιζα Μπράιαντ, Ντάνιελ Οτούρου και ΚριςΤζόουνς έμειναν στη Σόφια και προετοιμάζονται για τα playoffs της EuroLeague, όπου η ομάδα θα παίξει με μειονέκτημα έδρας κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν ο Τζέιμς με 22 πόντους και ο Αμίρ που πέτυχε 20, ενώ για τη Χάποελ Τελ Αβίβ, που με ρεκόρ 17-3 παραμένει στη 2η θέση, ξεχώρισαν οι Μπλέικνι και Μότλεϊ με 16 πόντους έκαστος.
Τα δεκάλεπτα: 20-25, 35-38, 68-68, 90-89