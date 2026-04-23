«8.000 κάτοχοι διαρκείας στα παιχνίδια της Ρεάλ με την Χάποελ - Τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας»

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως θα έχει στο πλευρό της περίπου 8.000 κατόχους εισιτηρίων διαρκείας για τα παιχνίδια με την Χάποελ Τελ Αβίβ για τα play-offs της Euroleague, ενώ θα παρθούν και ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθεί με την Χάποελ Τελ Αβίβ για τα play-offs της Euroleague. Η διοίκηση της «Βασίλισσας» συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της ισπανικής κυβέρνησης για το ζήτημα του κόσμου.

Η ομάδα ζήτησε να έχει κόσμο στις εξέδρες απέναντι στον ισραηλινό σύλλογο και σύμφωνα με το «El Pais» αποφασίστηκε περίπου 8.000 κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας να δώσουν το «παρών».

Μάλιστα, όπως αναφέρει η Πιλάρ Κασάντο θα παρθούν και ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας:

- Τα courtside seats θα είναι άδεια.

- Η είσοδος θα επιτραπεί σε όσους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας έχουν εθνική ταυτότητα, καθώς και στους κατόχους μεταβιβασμένων εισιτηρίων διαρκείας που θα έχουν μαζί τους εθνική ταυτότητα και το έγγραφο μεταβίβασης από τον αρχικό κάτοχο του εισιτηρίου.

- Θα απαιτείται η επίδιξει ταυτότητας όλων όσων θα βρεθούν στα VIP Boxes.

- Δεν θα πουληθούν εισιτήρια και δεν θα υπάρχουν οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας.

- Θα γίνουν ενισχυμένοι έλεγχοι στην είσοδο, με τις πύλες να ανοίγουν νωρίτερα παό το συνηθισμένο.

- Θα υπάρξει ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλειας αλλά και 450 αστυνομικοί.