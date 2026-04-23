Πρόβλημα στους Θάντερ: Τραυματίστηκε ξανά ο Ουίλιαμς

Στο Game 2 ανάμεσα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και τους Φοίνιξ Σανς, ο Τζέιλεν Ουίλιαμς αποχώρησε με πρόβλημα στο αριστερό πόδι.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κέρδισαν ξανά τους Φοίνιξ Σανς (120-107) και έτσι έκαναν εύκολα το 2-0 στην σειρά. Ωστόσο, για ακόμη μία φορά είδαν τον Τζέιλεν Ουίλιαμς να τραυματίζεται.

Κατά την διάρκεια της τρίτης περιόδου αποχώρησε με πρόβλημα στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο μυ. Νωρίτερα μέσα στην σεζόν είχε υποστεί έναν παρόμοιο τραυματισμό στο δεξί πόδι και στην regular season φέτος αγωνίστηκε μόλις σε 33 ματς.

Μετά τον αγώνα, ο Μαρκ Ντάινο μίλησε στο «ESPN» και δεν θέλησε να κάνει κάποια πρόβλεψη για το πόσο θα χρειαστεί να μείνει στα «πιτς» ο αστέρας της ομάδας του.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο Ουίλιαμς υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο και η κατάστασή του θα εξεταστεί ξανά σε μία εβδομάδα.