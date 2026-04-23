Ο μήνας του Ταϊρί: Ο Αμερικανός κάνει τη διαφορά και ηγείται του ΠΑΟΚ (vids)

O Μπριν Ταϊρί κάνει το δικό του step-up, κουβαλάει τον ΠΑΟΚ και τον οδηγεί προς τον τίτλο του FIBA Europe Cup.

Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ διανύει μια εξαιρετική περίοδο αγωνιστικής φόρμας, με τα νούμερά του να αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα. Στον πρώτο τελικό του FEC κόντρα στην Μπιλμπάο μπορεί ο πολύπειρος Πάτρικ Μπέβερλι να ήταν ο κορυφαίος στο παρκέ με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 32 λεπτά συμμετοχής , όμως ο Ταϊρί βγήκε ξανά μπροστά στο τέλος και όταν η μπάλα… έκαιγε.

Νωρίτερα, ο 28χρονος άσος ήταν ο υπεύθυνος για το +12 του Δικεφάλου στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου με την άμυνα της Μπιλμπάο να είναι προσαρμοσμένη πάνω του για να τον περιορίσει και να κατεβάσει τον ρυθμό του. Τελικά, ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 21 πόντους, 5 ασίστ και 1 λάθος σε 35’ και ήταν εκείνος που με προσωπική ενέργεια σημείωσε το τελικό 79-73 και λίγο πιο πριν είχε δώσει έτοιμο καλάθι στον Μπεν Μουρ.

Ο Ταϊρί πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις μέσα στον Απρίλιο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με εξαίρεση το ματς με την Καρδίτσα, όπου ο Παντελής Μπούτσκος επέλεξε να τον ξεκουράσει στο πρώτο ημίχρονο, αλλά τον επανέφερε στη συνέχεια για να κάνει την ανατροπή ο ΠΑΟΚ, ο πρώην άσος της Ιγκοκέα γράφει εξαιρετικές επιδόσεις. Πιο συγκεκριμένα, σε πέντε παιχνίδια έχει 22,6 πόντους, 5 ασίστ, 3,4 ριμπάουντ αλλά και 4,4 λάθη σε 32 λεπτά κατά μέσο όρο.

Στο Europe Cup έχει φέτος 17,8 πόντους, 3,9 ασίστ και 3 ριμπάουντ

Ακόμα περισσότερο, στα πέντε ματς του FEC από τα προημιτελικά μέχρι τον πρώτο τελικό ήταν ο απόλυτος ηγέτης του ΠΑΟΚ. Στα προημιτελικά με το Περιστέρι πέτυχε 26 και 20 πόντους, ενώ στα ημιτελικά με τη Μούρθια σκόραρε αντίστοιχα 19 και 29 πόντους. Συνυπολογίζοντας και το ματς με την Μπιλμπάο τότε ο μέσος όρος του δείχνει 23 πόντους κατά μέσο όρο.

Με αυτές τις εμφανίσεις ο Ταϊρί ανεβάζει κατακόρυφα τις… μετοχές του στο μπασκετικό χρηματιστήριο και με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του δείχνει το πολύπλευρο ταλέντο του, καθώς μπορεί και να σκοράρει είτε σε 1-1 με διείσδυση, είτε με το μακρινό του σουτ, και να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του.