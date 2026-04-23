Έκσταση και πίστη: Η εκπληκτική ατμόσφαιρα στο Παλατάκι και η ομιλία του Μπούτσκου (vid)

Δείτε την παρακάμερα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από τον πρώτο τελικό του Europe Cup κόντρα στην Μπιλμπάο. Ένταση, πάθος, έκσταση και πίστη για τον τίτλο.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε στο καυτό Παλατάκι την Μπιλμπάο, κέρδισε με 79-73 και έκανε το πρώτο βήμα για το τρόπαιο. Ακούστε όσα είπε ο κόουτς Παντελής Μπούτσκος πριν το τζάμπολ του τελικού, την εκπληκτική ατμόσφαιρα από 8.500 φίλους του Δικεφάλου, τις αντιδράσεις παικτών και κόσμου, αλλά και το… καθιερωμένο τελετουργικό στο τέλος του αγώνα.

«Θέλω να δω ξανά τα πεινασμένα μάτια, την ανταγωνιστική φωτιά. Θυμηθείτε δεν μπορούμε να ζούμε στο παρελθόν, ούτε στο μέλλον, πρέπει να ζούμε την στιγμή. Είναι η δύναμή μας. Δεν είναι εύκολο αλλά να ζούμε την στιγμή» ήταν μερικά από τα λόγια του Παντελή Μπούτσκου.