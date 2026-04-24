Μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός: Μονακό-Μπαρτσελόνα για μία θέση στα play-offs

Τα play-in της Euroleague oλοκληρώνονται σήμερα (24/4) με το παιχνίδι της Μονακό απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Τα play-in της Euroleague ολοκληρώνονται την Παρασκευή (24/4) με το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Μονακό και την Μπαρτσελόνα. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο «Salle Gaston Medecin» και το τζάμπολ θα γίνει στις 20:30. Σημειώνεται πως ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime.

Ο νικητής του αγώνα θα πάρει την όγδοη θέση στην βαθμολογία και έτσι θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό για τα play-off, ενώ ο ηττημένος θα δει την φετινή του πορεία στην διοργάνωση να ολοκληρώνεται.

Θυμίζουμε πως αυτή είναι η δεύτερη ευκαιρία για την γαλλική ομάδα, καθώς ηττήθηκε στο πρώτο ματς με 87-79 από τον Παναθηναϊκό AKTOR. Από την άλλη, οι «Μπλαουγκράνα» κέρδισαν τον Ερυθρό Αστέρα (80-72) για να κερδίσουν την ευκαιρία να βρεθούν στα play-offs.

20:30 Μονακό - Μπαρτσελόνα