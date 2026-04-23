Η Euroleague παρουσίασε το logo του Final Four της Αθήνας (vid)

Η Euroleague παρουσίασε το logo του Final Four της Αθήνας που διεξαχθεί στο «Τ-Center».

Το λογότυπο φυσικά και είναι εναρμονισμένο με την ιστορία της Αθήνας, με πηγή έμπνευσης τα τρία ισχυρά σύμβολα που υπάρχουν. Ο τίτλος της Euroleague βρίσκεται ανάμεσα σε μία ασπίδα που θυμίζει μπάλα, ενώ είναι διακοσμημένο με τέσσερα κλαδιά ελιάς, που συμβολίζουν την αρχαία παράδοση της χώρας μας.

Το φόντο διαθέτει ένα σχέδιο εμπνευσμένο από μωσαϊκό, που αντανακλά μια διακοσμητική παράδοση που συνδυάζει τη δημιουργικότητα με την αντοχή. Αυτό το στοιχείο συμβολίζει τον βαθύ σεβασμό της Euroleague για τις παραδόσεις και τις αξίες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ενώ παράλληλα τονίζει την καινοτομία που συνεχίζει να οδηγεί την παγκόσμια ανάπτυξη του πρωταθλήματος.

Μέσα στο Τρόπαιο, το λογότυπο της Euroleague υποστηρίζεται από μια στήλη δωρικού ρυθμού, μια αναφορά στην πλούσια αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική κληρονομιά της Ελλάδας.

Η παλέτα του Final Four της Euroleague ρέει από σκούρα πέτρα σε χρυσό πρωταθλητή, θυμίζοντας τόσο το μεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας όσο και το κύρος της νίκης, που υπογραμμίζεται από το μεταλλικό γκρι του τροπαίου.

Ένα βαθύ μπλε σκούρο, βγαλμένο από τη Μεσόγειο, συναντά το χαρακτηριστικό πορτοκαλί της Euroleague, όπου η θάλασσα και η φωτιά συγκλίνουν, αποτυπώνοντας την ενέργεια και την ψυχή του παιχνιδιού.