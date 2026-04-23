«Μέσα στη μέρα η απόφαση - Όλα δείχνουν με κόσμο η Ρεάλ κόντρα στη Χάποελ»

Με κόσμο θα διεξαχθούν τα παιχνίδια της Ρεάλ κόντρα στη Χάποελ, όπως όλα δείχνουν, με την οριστική απόφαση να αναμένεται μέσα στη διάρκεια της μέρας.

Νωρίτερα ενημερωθήκατε για τη συνάντηση της διοίκησης των Μαδριλένων με αντιπροσωπεία της ισπανικής κυβέρνησης για το θέμα των αναμετρήσεων της Ρεάλ με τη Χάποελ στα πλέι οφ της Euroleague.

Οι άνθρωποι των Μαδριλένων έχοντας και το πλεονέκτημα της έδρας στη σειρά, ζήτησαν να έχουν κόσμο στις εξέδρες απέναντι στην ισραηλινή ομάδα και να μην ισχύσει το μέτρο των κεκλεισμένων των θυρών για λόγους ασφαλείας.

Το αίτημα της Ρεάλ μάλιστα φαίνεται πως γίνεται δεκτό, αφού όπως αναφέρει η «Marca», τα δύο εντός έδρας ματς των Μαδριλένων θα γίνουν με κόσμο, ακόμα κι αν η «Movistar Arena» δεν θα είναι γεμάτη.

Η Ρεάλ ζήτησε να έχει 8.000 φίλους της στις εξέδρες, για να καλυφθούν οι θέσεις των διαρκείας, με την οριστική απόφαση αναμένεται μέσα στη διάρκεια της μέρας, αλλά όλα να δείχνουν πως οι Μαδριλένοι θα έχουν τη συμπαράσταση του κόσμου τους στα ματς με τη Χάποελ.