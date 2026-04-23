Ανεβαίνει ποιοτικά σκαλοπάτια, χωρίς να προδίδει τις αρχές του

Μέσα σε 48 ώρες ο Παναθηναϊκός πιστοποίησε πως τα τμήματά του είναι σε διαρκή ανοδική πορεία, χωρίς να αφήνει το «δρόμο» που χάραξε η ίδια του η ιστορία.

H KAE Παναθηναϊκός με την οργάνωση, την επένδυση, την «τρέλα» της ιδιοκτησίας, έχει φτάσει στο σημείο να είναι η ακριβότερη ομάδα της Ευρώπης. Με τεράστιο μπάτζετ, το Telekom Center Athens να κλέβει εντυπώσεις. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός άφησε πίσω τις δύσκολες οικονομικά εποχές. Το αγωνιστικό ψάχνει να το βρει, έχοντας οικονομική δυναμική που κανείς δεν αμφισβητεί.

Στον επαγγελματικό αθλητισμό ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ανοδική πορεία, σταθερά στην κορυφή ή στην προσπάθεια να βρεθεί εκεί. Νομοτελειακά θα το πετύχει αργά ή γρήγορα, καθώς έχει τα εχέγγυα.

Στα ερασιτεχνικά τμήματα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο ΑΟ πέρασε μεγάλη θύελλα. Ορθοπόδησε, εξυγιάνθηκε και μπήκε σε ανοδική τροχιά με τη διοίκηση Γιαννακόπουλου, σταθεροποιήθηκε με τον Μαλακατέ να σώζει τον σύλλογο από διοικήσεις Πρωτοδικείου και πλέον είναι σε διαφορετικό επίπεδο πλησιάζοντας προς την εκτόξευση με νέες εγκαταστάσεις και έσοδα. Με τον Βρανόπουλο να ξοδεύει αμέτρητα χρήματα και τους επιφανείς Παναθηναϊκούς οι οποίοι στηρίζουν να συμβάλουν σημαντικά.

Πέρα απ’ αυτούς φυσικά, είναι ο ίδιος ο κόσμος της ομάδας. Τα μέλη, όσοι στέκονται δίπλα στα ανδρικά και τα γυναικεία τμήματα. Στηρίζοντας έμπρακτα την ιδέα, όσα πρεσβεύει ο σύλλογος και φυσικά τη διαρκή εξέλιξή του.

Το «Τριφύλλι» κάνει ακριβώς αυτό. Ενισχύει τα τμήματά του σταθερά, αυξάνει τη δυναμική του και συνεχίζει να είναι στον… αφρό. Διεκδικώντας, κατακτώντας, προσπαθώντας, «παλεύοντας» ολοένα για περισσότερα και ψηλότερα. Σε όλα τα τμήματα.

Στο βόλεϊ ανδρών ήδη συμφώνησε ο Καρλ, ενώ ανανέωσε ο Γιάντσουκ. Συν την παραμονή Ανδρεόπουλου, κίνηση που συμβαδίζει και με το ρομαντικό σκέλος του αθλητισμού, αλλά και το σεβασμό των αξιών, ο οποίος είναι αρχή για τον Παναθηναϊκό και τους ανθρώπους του.

Στο βόλεϊ γυναικών η συμφωνία με την Τίμερμαν και τα άλλα που έρχονται.

Στο πόλο παλεύει για το βήμα παραπάνω με την υπόθεση Καλογερόπουλου, απέναντι στον Ολυμπιακό που είχε μονοπώλιο επί δεκαετίες.

Όσο για το μπάσκετ γυναικών, η δέσμευση στην ανακοίνωση των «πράσινων» είναι δεδομένο πως θα τηρηθεί. Άρα η ομάδα θα είναι ισχυρότατη, κόντρα σε κάθε μηχανισμό που με κυβερνητικές πλάτες βάζει εμπόδια.

Η πορεία του Παναθηναϊκού έχει χαραχθεί και δεν την σταματούν ούτε την βγάζουν απ’ το δρόμο τα όποια εμπόδια. Απ’ όπου κι αν προέρχονται. Εδώ και πολλά χρόνια το «Τριφύλλι» έχει μάθει να «παλεύει» κόντρα σε όλους και σε όλα. Η τωρινή κατάσταση, δεν είναι ικανή να σταματήσει τους «πράσινους».

Μέσα σε 48 ώρες πιστοποιήθηκαν όλα τα παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός έχει τη δυναμική, τους ανθρώπους και τη διάθεση. Χωρίς ακρότητες, αλλά με τεράστιες δυνατότητες πλέον. Πριν καν μπει στις νέες του εγκαταστάσεις. Με το βλέμμα πάντα στις κορυφές. Τις ευρωπαϊκές σιγά-σιγά, όχι μόνο τις ελληνικές.

Πάντα με σεβασμό στον κόσμο, ο οποίος έμπρακτα διαπιστώθηκε στο ματς-παρωδία με τον Αθηναϊκό. Στοίχισε ένα Πρωτάθλημα στο μπάσκετ γυναικών, δεν πρόδωσε όμως τις αξίες και τις αρχές του συλλόγου. Ερασιτεχνικός αθλητισμός, ακόμη κι αν χρειάζονται πολλά χρήματα πλέον, σημαίνει οικογένεια. Δεσμοί. Όσο διευρυμένοι κι αν είναι αυτοί, καθώς μιλάμε για τόσο κόσμο και ένα σύλλογο αυτού του μεγέθους.

Όπου κι αν φτάσεις, δεν πρέπει να ξεχνάς από που ξεκίνησες. Αρχές που έμαθαν οι κορυφαίοι αυτό το σύλλογο. Ο Παύλος με τον Θανάση Γιαννακόπουλο, πάνω από 30 χρόνια πριν, δεν κατέβασαν την ομάδα σε τελικό επειδή πάρθηκε απόφαση να μην επιτρέψουν στον κόσμο του Παναθηναϊκού να είναι στην εξέδρα. Όπως όριζαν οι κανονισμοί. Το τι ακολούθησε είναι γνωστό.

Ο σύλλογος έγινε τεράστιος από τέτοιους ανθρώπους, τέτοιες κινήσεις. Η συσπείρωση είναι δεδομένη. Η ενίσχυση ήδη γίνεται γνωστή και ακολουθούν και αρκετά ακόμη σε όλα τα τμήματα. Ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει υψόμετρο με τα πνευμόνια του γεμάτα οξυγόνο. Χαρισμένο απ’ τις αρχές του. Αυτές που δεν πρόδωσε ποτέ. Γι’ αυτό και ξεπέρασε τόσες και τόσες δυσκολίες.

Άλλοι περιμένουν χορηγίες, να πηγαίνει καλά κάποιο επαγγελματικό τμήμα, λεφτά απ’ το κράτος, εξευτελιστικά χαμηλά ενοίκια, για να είναι σε υψηλό επίπεδο. Ποτέ τους όμως δεν είχαν τις αρχές, τη δυναμική και τη συσπείρωση. Ή δεν είχαν τον κόσμο για να το πετύχουν, λειτουργώντας ως καπρίτσια με ημερομηνία λήξης.

Σταθερά, Παναθηναϊκά, με σεβασμό και αφετηρία την ιστορία, την κληρονομιά, το «Τριφύλλι» ανεβαίνει σκαλοπάτια. Πρωτίστως χωρίς να προδίδει τις αξίες του.