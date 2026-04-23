Τζέιμς για Σλούκα: «Δεν ήταν πιο γρήγορος από εμένα ούτε μια μέρα στην ζωή του»

Ο Μάικ Τζέιμς είναι πάντα αρκετά ενεργός στα social media και η συζήτηση άναψε μετά το ματς της Μονακό με τον Παναθηναϊκό.

Χρήστες του Χ σχολίασαν το παιχνίδι, με τον Αμερικανό άσο να μπαίνει στην κουβέντα και να πιάνει συζήτηση σε μία ανάρτηση που εμφάνιζε τον Μάικ Τζέιμς με φανέλα του Παναθηναϊκού και το μήνυμα «Free Mike».

Τα όσα γράφοντας προφανώς και τράβηξαν την προσοχή του Αμερικανού άσου, με σχόλιο για την εκρηκτικότητά του σε σχέση με τον Κώστα Σλούκα να τον ιντριγκάρει.

«Προφανώς ο Ναν είναι καλύτερος παίκτης. Ο Μάικ Τζέιμς είναι ο καλύτερος playmaker στην Ευρώπη. Τον φέρνεις στο 1-2 μαζί με τον Ναν και χτίζεις την ομάδα γύρω τους με ένα ακόμα αμυντικό στο 2-3 και ένα πεντάρι rim protector. Ναι έχει πιο γρήγορα πόδια ο Σλούκας από τον Μάικ Τζέιμς. Ας έχουν ίδια ηλικία ο ένας παίζει λες και είναι 30. 2 χρονάκια στην ελίτ τα έχει ο Σλούκας δεν τα έχει», ανέφερε η ανάρτηση.

Με τον Μάικ Τζέιμς να μην χάνει την ευκαιρία και να απαντά: «Περίμενε τι; Αγαπώ τον Κώστα αλλά δεν ήταν ούτε μια μέρα στη ζωή του πιο γρήγορος από μένα, χαχα».