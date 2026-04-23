Αλλαγή δεδομένων: «Θέλει κόσμο κόντρα στη Χάποελ η Ρεάλ»!

Αλλαγή δεδομένων στη σειρά της Ρεάλ με τη Χάποελ, αφού οι Μαδριλένοι θέλουν να έχουν τον κόσμο τους στο πλευρό τους.

Όπως αναφέρει το «encestando», η διοίκηση της ισπανικής ομάδας συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της κυβέρνησης και ζήτησε να έχει 8.000 φίλος της στα εντός έδρας παιχνίδια με τη Χάπoελ Τελ Αβίβ στα πλέι οφ της Euroleague.

Το αίτημα θα περάσει από την Κρατική Επιτροπή κατά της Βίας, του Ρατσισμού, της Ξενοφοβίας και της Μισαλλοδοξίας στον Αθλητισμό κι αν γίνει δεκτό τότε οι κάτοχοι διαρκείας θα μπορούν να δώσουν κανονικά το «παρών» στα ματς.

Υπενθυμίζουμε πως το μέτρο πάρθηκε με στόχο να εξαλειφθούν περιστατικά έντασης στα ματς με τις ισραηλινές ομάδες, με τη Βαλένθια ωστόσο να μην ακολουθά, αφού είχε κανονικά κόσμο στο εντός έδρας ματς της με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.