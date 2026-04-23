Ο Κέλντον Τζόνσον κορυφαίος έκτος παίκτης της σεζόν

Ο Κέλντον Τζόνσον των Σαν Αντόνιο Σπερς αναδείχθηκε NBA Sixth Man of the Year , επιβραβευόμενος για την καθοριστική του συμβολή ερχόμενος από τον πάγκο. .

Η διάκριση αυτή είναι ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα για τους Σπερς, οι οποίοι βλέπουν δεύτερο παίκτη τους μέσα σε λίγες μέρες να ξεχωρίζει στα ετήσια βραβεία του ΝΒΑ, μετά τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά που αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς.

Ο Τζόνσον ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με μέσους όρους 13,2 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ, έχοντας σημαντική επιρροή σε 82 εμφανίσεις, όλες από τον πάγκο. Η σταθερότητά του και η ικανότητά του και στις δύο πλευρές του παρκέ τον έφεραν στην κορυφή της σχετικής ψηφοφορίας.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Χάιμε Χάκεζ των Μαϊάμι Χιτ, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ των Ντένβερ Νάγκετς.

Με αυτή τη διάκριση, ο Τζόνσον γίνεται μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Σπερς που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο, μετά τον Μάνου Τζινόμπιλι, γράφοντας το όνομά του σε μια ξεχωριστή λίστα του συλλόγου.