Η ημέρα και ώρα του επαναληπτικού του ΠΑΟΚ στο Μπιλμπάο, τι χρειάζεται για να σηκώσει την κούπα!

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στον ισπανικό βορρά την επόμενη εβδομάδα για να διεκδικήσει το FIBA Europe Cup απέναντι στην Μπιλμπάο, έχοντας αβαντάζ έξι πόντων από τη νίκη του στο PAOK Sports Arena.

Ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα στη σειρά των τελικών του FIBA Europe Cup, επικρατώντας της Μπιλμπάο με 79-73 μέσα στο κατάμεστο PAOK Sports Arena.

Με αυτή τη νίκη έκανε το πρώτο αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του τρίτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας του.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε σε μεγάλη βραδιά τον Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος την οδήγησε σε ένα αποτέλεσμα που της δίνει πλέον αβαντάζ έξι πόντων ενόψει της ρεβάνς στη Χώρα των Βάσκων, σε μια επανάληψη των περσινών τελικών της διοργάνωσης.

Ο Δικέφαλος θα στεφθεί πρωταθλητής είτε με δεύτερη νίκη απέναντι στη Μπιλμπάο είτε αν ηττηθεί με διαφορά μικρότερη των έξι πόντων.

Ο επαναληπτικός θα πραγματοποιηθεί στη Bilbao Arena, την Τετάρτη 29/4, στις 21:00.