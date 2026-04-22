Πονσαρνάου: «Θα βλέπω... στον ύπνο μου τον Μπέβερλι - Λάτρεψα την απίστευτη ατμόσφαιρα»

Το εγκώμιο του Πάτρικ Μπέβερλι έπλεξε ο Χάουμε Πονσαρνάου μετά την ήττα της Μπιλμπάο με 79-73 από τον ΠΑΟΚ για τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup, ενώ δεν παρέλειψε να εκθειάσει την ατμόσφαιρα του PAOK Sports Arena.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου:

Για το παιχνίδι: «Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Οι δύο ομάδες έκαναν μεγάλη προσπάθεια. Ίσως υπήρχε λίγος εκνευρισμός στο παιχνίδι των δύο ομάδων. Έχουμε άλλα 40 λεπτά ή και περισσότερα για να αναδειχθεί η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο».

Για την διαφορά των έξι πόντων: «Δεν θα ήθελα να μιλήσω για το ποια ομάδα είναι φαβορί. Παρόμοιο ήταν και το σκορ του περσινού πρώτου τελικού μεταξύ μας. Η προϊστορία δεν είναι υπέρ μας. Πρέπει να δείξουμε σεβασμό στον ΠΑΟΚ, γνωρίζοντας τον τρόπο που απέκλεισε την Μούρθια και βρίσκεται στους τελικούς. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για την ατμόσφαιρα, είναι απίστευτη. Την λατρεύω. Ελπίζω και ο κόσμος μας να κάνει το βήμα μπροστά και να στηρίξει την ομάδα μας».

Για την εμφάνιση του Μπέβερλι: «Θα τον βλέπω στον ύπνο μου σήμερα! Πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα στην άμυνα. Είναι ένας απίστευτος παίκτης και πρέπει να τον σεβαστούμε ακόμη περισσότερο».