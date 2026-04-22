Το Περιστέρι Betsson πήρε την νίκη με 78-75 απέναντι στον Άρη για την εξ' αναβολής αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής της Basket League, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική regular season. Στο χέρι του Άρη - που κράτησε τη διαφορά - η 5η θέση. Με νίκη επί του Πανιωνίου την καπαρώνει.

Το Περιστέρι πήρε την νίκη με 78-75 έναντι του Άρη για την εξ' αναβολής αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Για το Περιστέρι πρωταγωνίστησαν οι Άλβαρο Καρντένας (13π. 5ασ.) και Τάι Νίκολς (21π. 5ασ.). Για τον Άρη οι Αμίν Νουά (19π.) και Μπράις Τζόουνς (19π. 6ασ.).

Για τον Άρη ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Πανιώνιο (25/04, 18:15), ενώ για το Περιστέρι η κανονική διάρκεια της Basket League, ολοκληρώθηκε σήμερα.

Το Περιστέρι είχε το προβάδισμα από την αρχή του παιχνιδιού μέχρι και το τέλος του ημιχρόνου, πήγε στα αποδυτήρια στο +6

To Περιστέρι μπήκε καλά στο παρκέ και προηγήθηκε με 5-0, όμως ο Άρης απάντησε άμεσα και με ένα επιμέρους 11-6, ισοφάρισε σε 11-11. Οι γηπεδούχοι έκαναν δικό τους σερί 9-0 και πήραν το μεγαλύτερο προβάδισμά τους (20-11), με τους «κιτρινόμαυρους» να βρίσκουν νέο επιμέρους σκορ (7-1), και να μειώνουν σε 21-18, στο τέλος της περιόδου, που ήταν και το σκορ του δεκαλέπτου, με τον Νουά απόλυτο πρωταγωνιστή επιθετικά.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, το Περιστέρι κρατούσε το προβάδισμα, όμως ο Άρης ήταν μέσα στο ματς, αφού οι διαφορές ήταν μικρές, της τάξεως των 5-7 πόντων (32-27 στο 15’). Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ανέβασε ξανά τον ρυθμό στην επίθεση και βρήκε νέο +8 (39-31), οι φιλοξενούμενοι για ακόμη μια φορά έκαναν σερί και πλησίασαν στο καλάθι (39-37), όμως οι γηπεδούχοι με τον Νίκολς να πρωταγωνιστεί, πήραν κεφάλι +7 (44-37) στο 19’.

Το Περιστέρι πήρε διψήφια διαφορά, ο Άρης επέστρεψε, όμως οι γηπεδούχοι έφτασαν εν τέλει στη νίκη

Το Περιστέρι ξεκίνησε δεύτερο ημίχρονο με καλάθι του Νίκολς που του έδωσε ξανά αέρα +8 (47-39), όμως η ιστορία του παιχνιδιού συνεχίστηκε στο ίδιο μοτίβο, με τον Άρη να μειώνει με σερί 6-0 σε 47-45. Στα μισά του δεκαλέπτου (25’), η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου πήρε για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (61-47) με καλάθι - φάουλ του Φαν Τούμπεργκεν και κάρφωμα του Νίκολς. Ο Νουά με προσωπικά καλάθια, και ο Τζόουνς με τρίποντο, έφεραν τον Άρη στο -7 (63-56) στο 29’. Στο τελευταίο λεπτό, Κουλμπόκα με τρίποντο και Τζόουνς με 2/2 βολές, μείωσαν στο καλάθι (63-61).

Οι Θεσσαλονικείς ισοφάρισαν με το ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου σε 63-63, και στην συνέχεια ο Μήτρου - Λονγκ έδωσε προβάδισμα στον Άρη (63-65), με το επιμέρους σκορ να έχει φτάσει στο 2-18. Στο 35’ το σκορ ήταν ισόπαλο (65-65), μέχρι την στιγμή που οι φιλοξενούμενοι με μικρό 4-0, πήραν ισχνό προβάδισμα με 65-69. Το παιχνίδι είχε μετατραπεί σε σκληρό ντέρμπι, το Περιστέρι απάντησε στο σερί του Άρη, περνώντας μπροστά (70-69) με 5-0. Ο Νίκολς με καλάθι - φάουλ έκανε το σκορ 73-69 και το σερί του Περιστερίου 8-0, 1:28" στο ρολόι. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν αντιαθλητικό φάουλ με τον Κάριους, όμως βρήκαν μόλις έναν πόντο (1/2 βολές), και οι φιλοξενούμενοι με βολές του Νουά πλησίασαν στον πόντο (74-73). Ο Νίκολς με μεγάλο καλάθι έδωσε ανάσα (76-73) στην ομάδα του και προβάδισμα νίκης.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 45-39, 63-61, 78-75

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