Φουρνιέ κι αθλητικός δικαστής έδειξαν τον δρόμο: Παίκτης στην Κύπρο μιμήθηκε τον άσο του Ολυμπιακού! (vid)

Η κίνηση του Εβάν Φουρνιέ και η ατιμωρησία της Αθλητικής Δικαστού του ΕΣΑΚΕ έδωσαν το παράδειγμα και σε άλλους παίκτες, με έναν εξ αυτών στην Κύπρο να μιμείται τον Γάλλο άσο!

Η ντροπιαστική και χυδαία κίνηση του Φουρνιέ προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών έφερε τις έντονες αντιδράσεις του μπασκετικού κόσμου.

Η Αθλητική Δικαστής όμως σε μία πρωτοφανή απόφαση δεν επέβαλε αγωνιστική τιμωρία στον Γάλλο άσο, αλλά τον τιμώρησε με πρόστιμο 30.000 ευρώ, δίνοντας έτσι το παράδειγμα και σε άλλους παίκτες να ακολουθήσουν την ντροπιαστική χειρονομία.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρωτάθλημα της Κύπρου ο Ρομπέρτο Μαντοβάνη στην αναμέτρηση του ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΚ Λάρνακας έκανε την ίδια κίνηση προς την εξέδρα κι έφερε έντονες αντιδράσεις στο νησί, με τους ανθρώπους της ΑΕΚ να ζητούν την τιμωρία του από τον Αθλητικό Δικαστή.

Αυτό που μένει να φανεί είναι αν στην Κύπρο οι κανονισμοί τηρούνται, κάτι που προφανώς δεν συμβαίνει στην Ελλάδα.

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