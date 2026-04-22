Λεμπρόν: «Ζω την στιγμή, δεν ξέρω πόσες ευκαιρίες θα έχω ακόμα να παίξω σε Play-Off» (vid)

Μετά την νίκη των Λέικερς επί τον Ρόκετς (101-94) και το 2-0 στην σειρά, ο Λεμπρόν Τζέιμς σε δηλώσεις του, ανέφερε πως λατρεύει τα Play-Off ενώ τόνισε πως πλέον, ζει την κάθε στιγμή, καθώς δεν ξέρει πόσες ευκαιρίες θα έχει ακόμη.

Οι Λέικερς έκαναν το 2-0 στην σειρά απέναντι στους Ρόκετς, κερδίζοντας με 101-94, παρότι η ομάδα του Χιούστον είχε διαθέσιμο και τον Κέβιν Ντουράντ σε αυτό το ματς, ενώ οι ίδιοι συνεχίζουν να αγωνίζονται χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Λεμπρόν μετά την λήξη του παιχνιδιού, μίλησε για το μέλλον του, την διαδικασία των Play-Offs αλλά, έκανε και μια αναφορά στην πολυετή καριέρα του και την πρώτη του εμφάνιση σε αγώνα της postseason.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του «Βασιλιά»:

«Ζω τη στιγμή. Δεν ξέρω πόσες ακόμη ευκαιρίες θα έχω να παίξω στα Play-Off στην καριέρα μου. Λοιπόν, ζω για τα Play-Off. Ο πρώτος μου αγώνας στα Play-Off ήταν όταν ήμουν 21 ετών, 20 χρόνια πριν. Ξέρω ότι τα έχασα μερικές φορές, αλλά από εκείνη τη στιγμή στα 21 μου, σε εκείνο το πρώτο παιχνίδι άφησα το στίγμα μου και για 20 χρόνια σκέφτομαι τα Play-Off».

Ο Λεμπρόν ήταν κομβικός και στο Game2, καθώς πέτυχε 28 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ. Πλέον οι Λέικερς με το 2-0 στα χέρια τους, θα πάνε στο Χιούστον για τα επόμενα δύο παιχνίδια της σειράς.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του :