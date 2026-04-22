Παπαθεοδώρου: «Με αυτή τη νοοτροπία θα πάει στη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός»

Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox για τη χθεσινή νίκη/πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Μονακό και όχι μόνο.

Παρακολουθείστε όσα είπε στο παρακάτω βίντεο: