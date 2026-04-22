Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROLEAGUE Παπαθεοδώρου: «Με αυτή τη νοοτροπία θα πάει στη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός» 22-04-2026 15:47 SDNA Newsroom Μπάσκετ ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox για τη χθεσινή νίκη/πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Μονακό και όχι μόνο. Παρακολουθείστε όσα είπε στο παρακάτω βίντεο: Βρες από ποια χώρα είναι η ομάδα: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ ποδοσφαίρου και γεωγραφίας που το 90% κάνει πάνω από 2 λάθη; menshouse.gr Άρρωστα μυαλά κατηγόρησαν τον γιο του Ζαραλίκου που είναι 6 ετών dailymedia.gr Δεν έπαιξε σχεδόν ποτέ στη θέση του: Ο μοναδικός απ’ όσους αποχωρούν απ’ τον ΠΑΟ που μπορεί να αισθάνεται αδικημένος menshouse.gr Θα έπρεπε να ήταν καρφωμένη στο no1: Πάτα Play στην καλύτερη ταινία που έφερε το Netflix μέσα στο καλοκαίρι (Vid) menshouse.gr Η δύσκολη απόφαση του ΠΑΟΚ για τον Τζόναθαν Γκόμες menshouse.gr «Δεν το ήξερε σίγουρα»: Το στοιχείο -κλειδί που εξετάζουν οι Αρχές λύνει το πρώτο μυστήριο της δολοφονίας της διασώστριας instanews.gr «Πόσα χρειάζεστε;»: Ο Νίκος Οικονομόπουλος και τα 10.000€ για τον μικρό Γιώργο dailymedia.gr Για την 13η σύνταξη: Το είπε δημόσια ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπροστά στον Στουρνάρα instanews.gr Παπαθεοδώρου: «Με αυτή τη νοοτροπία θα πάει στη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός» SHARE