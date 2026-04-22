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Παπαθεοδώρου: «Με αυτή τη νοοτροπία θα πάει στη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός»

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
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Δείτε το σχόλιο του Βασίλη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή Center Fox για τη χθεσινή νίκη/πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Μονακό και όχι μόνο.

Παρακολουθείστε όσα είπε στο παρακάτω βίντεο:

 

Παπαθεοδώρου: «Με αυτή τη νοοτροπία θα πάει στη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός»