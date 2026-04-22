Παναθηναϊκός: «Δεν προδίδουμε τις αρχές μας, θα συνεχίσουμε πιο ισχυροί κι αυτό είναι δέσμευση»

Ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση μετά και την απόφαση του ΔΣ της ΕΟΚ να χρίσει πρωταθλητή τον Αθηναϊκό στα χαρτιά, με τους «πράσινους» να απαντούν πως για κανένα πρωτάθλημα δεν πρόκειται να προδώσουν τις αρχές τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του:

«Η διοίκηση του μεγαλύτερου και πολυνίκη ελληνικού Συλλόγου, έχει πρώτιστη υποχρέωση την προάσπιση των φιλάθλων και των αξιών του ΑΟ. Για κανένα πρωτάθλημα, ως εκ τούτου, δεν πρόκειται να προδώσουμε τις αρχές μας.

Ο Παναθηναϊκός είναι ο κόσμος του. Εμείς θα συνεχίσουμε την πορεία μας ακόμα πιο ισχυροί. Ακόμα περισσότερο ενωμένοι.

Κόσμος, ομάδα και διοίκηση θα παραμείνουμε συσπειρωμένοι και με τους πόρους τους δικούς μας και των φιλάθλων μας θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να εμφανιστούμε την επόμενη σεζόν μια γροθιά διεκδικώντας και κατακτώντας τους τίτλους μέσα στο γήπεδο κι όχι στα γραφεία των αθλητικών δικαστών.

Κι αυτό αποτελεί δέσμευση και θα το διαπιστώσουν όλοι άμεσα»