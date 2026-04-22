ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του Ιβάν Σαββίδη» (pic)

Τα ειλικρινή της συλλυπητήρια έστειλε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην οικογένεια του Ιβάν Σαββίδη, μετά την απώλεια του αδελφού του, Παύλου.

Πένθος στην «ασπρόμαυρη» οικογένεια, μετά την απώλεια του αδελφού του Ιβάν Σαββίδη, Παύλου, σε ηλικία 72 ετών, χθες Τρίτη 21 Απριλίου.

Όπως και ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, αλλά και οι Παλαίμαχοι του Δικεφάλου, η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ έστειλε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια Σαββίδη.

Όπως αναφέρει η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς τον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ κ.Ιβάν Σαββίδη, για την απώλεια του αγαπημένου του αδερφού Παύλου.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.»