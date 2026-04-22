Τα play in δεν ήταν κατάρα αλλά ευλογία για τον Παναθηναϊκό γιατί βρήκε όσα έψαχνε μήνες

Η πρόκριση στα play offs, η βραδιά στο «Telekom Center Athens» και οι… πινελιές του ματς σε έναν πίνακα που αν τελικά πετύχει θα είναι έτοιμος για Λούβρο. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Ένα αποτέλεσμα περίμενε ο Παναθηναϊκός για να μπει στα πλέι οφ. Η Ζαλγκίρις δεν του το προσέφερε, έτσι οι «πράσινοι» μπήκαν στη διαδικασία των play in. Για το γόητρο, το μπάτζετ τους, τις δυνατότητές τους, ήταν πλήγμα. Όχι όμως και η καταστροφή.

Ως έκτο το «τριφύλλι» και πάλι θα είχε υποστεί πλήγμα. Θα έπρεπε μάλιστα να παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης με μειονέκτημα έδρας. Ας την έχει νικήσει δύο φορές, οι Μαδριλένοι είναι το μόνο κλαμπ στο ίδιο μπασκετικό στάτους με εκείνο.

Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, τα play in πιθανότατα βγήκαν σε καλό στον Παναθηναϊκό. Από τη στιγμή που χάθηκε το πλεονέκτημα έδρας, το 5-6 δεν θα του έδινε τίποτα περισσότερο. Ίσως μάλιστα να βύθιζε τους «πράσινους» σε μια εσωστρέφεια πριν τα πλέι οφ.

Η διαδικασία των play in, έφερε συσπείρωση. Ένα ακόμη sold out και το «Telekom Center Athens» να μπαίνει σε… mode πλέι οφ. Η Μονακό σε αυτή την έδρα, όσα «τρελά» κι αν έκανε ο Μάικ Τζέιμς, δεν μπορούσε να έχει τύχη.

Ο κόσμος βέβαια, θα ήταν έτσι κι αλλιώς δίπλα στην ομάδα. Με το ίδιο πάθος και συσπείρωση. Υπάρχουν κι άλλα δεδομένα που δημιουργήθηκε μέσω αυτής της διαδικασίας. Πρώτα απ’ όλα οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές και η ψυχολογία που πήραν ενόψει μιας σειράς αγώνων που θα χρειαστούν όλοι. Το «τριφύλλι» δεν είχε για πρωταγωνιστές τους συνηθισμένους. Ναν, Χέις-Ντέιβις, Σλούκας, Λεσόρ, Χουάντσο, Όσμαν, δεν ήταν σε… σαρωτική βραδιά για να κρίνουν το αποτέλεσμα.

Τα σημεία αναφοράς ήταν ο Σορτς, ο Ρογκαβόπουλος και ο Φαρίντ. Σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή, κόντρα σε φορμαρισμένη αντίπαλο -ακόμη και με 8 παίκτες διαθέσιμους- πρωταγωνίστησε το βάθος του ρόστερ και η σωστή κατανομή ρόλων. Συστατικά τα οποία εκ των πραγμάτων είναι απαραίτητα στα πλέι οφ. Όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος.

Στο σενάριο που ο Παναθηναϊκός πήγαινε να παίξει με τη Βαλένθια χωρίς τη διαδικασία των play in, θα έμενε σε όλους η δήλωση για τους… Λέικερς, την αντίπαλο που μακάρι να μην την βρει αντίπαλο το «τριφύλλι» στα πλέι οφ. Αυτά είχε πει ο Εργκίν Αταμάν. Μετά το ματς με την Μονακό, ήταν διαφορετική η αντιμετώπιση.

Κυρίως ήρθε η δική του παραδοχή για τα λάθη που έκανε μέσα στη σεζόν. Είπε ευθέως πως δεν έχει καλή προπονητική απόδοση. Ουσιαστικά στο καταλληλότερο σημείο, πήρε πάνω του το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για το μπάσκετ που δεν συμβάδιζε με την ποιότητα και τις δυνατότητες της ομάδας. Κάτι που καθρεφτίστηκε και στη βαθμολογία τελικά.

Συν τοις άλλοις, πέρα από τα λόγια έδειξε και με πράξη μεγαλείου τη διαφορετική νοοτροπία που έχει πλέον και ο ίδιος. Στην τελική ευθεία της σεζόν, όταν και κρίνονται όλα. Έβγαλε τον Σορτς για να αποθεωθεί, επίμονα ζητούσε αλλαγή και τον χειροκρότησε ενώ πήγαινε στον πάγκο. Δεν είναι ο τύπος προπονητή που το κάνει συχνά και αυτή τη φορά το έκανε για παίκτη που έχει επικρίνει δημόσια πολλές φορές.

Πέραν όλων αυτών, μην ξεχνάμε και την ουσία: Αντίπαλος θα είναι η Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας. Μια ομάδα η οποία αν και έχει νικήσει δύο φορές τον Παναθηναϊκό, ίσως να αποτελεί την καλύτερη λύση για μειονέκτημα έδρας.

Ακριβώς επειδή ήταν αυτά τα αποτελέσματα στην regular season, δεν υπάρχει περίπτωση να υποτιμηθεί η Βαλένθια. Ίσα-ίσα υπάρχει έξτρα κίνητρο λόγω του δεδομένα «πειραγμένου» εγωισμού των παικτών του Παναθηναϊκού.

Όλα αυτά προέκυψαν μέσω του αγώνα με τη Μονακό. Αν ο Παναθηναϊκός είχε τερματίσει έκτος, θα έπρεπε να δουλέψει σκληρά στην προετοιμασία των πλέι οφ για να αποκτήσει πνευματικά και αγωνιστικά όσα του χάρισε αυτό το ένα ματς.

Και κάτι τελευταίο… Οι «πράσινοι» μπαίνουν στα πλέι οφ χωρίς να είναι καθαρό φαβορί. Έχουν μειονέκτημα έδρας κόντρα σε ομάδα που τους νίκησε δύο φορές. Άρα η Ευρώπη περιμένει μια σειρά άκρως ανταγωνιστική και τη Βαλένθια να εκμεταλλευτεί τους κόπους όλης της σεζόν.

Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο μαντάτο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος «έσπασε» έδρες τα δύο προηγούμενα χρόνια, κόντρα σε ομάδα που ήταν σε φουλ φόρμα (Μακάμπι και Έφες). Πότε το έκανε; Ακριβώς τη στιγμή που έχασε το ρόλο του φαβορί και όλοι θεωρούσαν πως είναι με την πλάτη στον τοίχο.