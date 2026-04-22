Επίσημο: Στην Γαλλία το Mundobasket 2031

H FIBA με ανακοίνωση της γνωστοποίησε πως η Γαλλία θα φιλοξενήσει το Mundobasket 2031 που θα διεξαχθεί από τις 29 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου.
Συγκεκριμένα, το τουρνουά θα διεξαχθεί από τις 29 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου του 2031 σε τρεις πόλεις. Τη Λιλ, τη Λιόν και το Παρίσι.
Η τελική φάση της διοργάνωσης θα φιλοξενηθεί στο Παρίσι.
World Cup is coming to France 🇫🇷 🏆— FIBA Basketball (@FIBA) April 22, 2026
The FIBA Central Board has assigned the hosting rights of the FIBA Basketball World Cup 2031 to France. Three French cities - Lille, Lyon and Paris - will host the World Cup from August 29 to September 14, 2031, with the final phase to be… pic.twitter.com/SxXOpQPaZE