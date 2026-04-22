Επίσημο: Στην Γαλλία το Mundobasket 2031

Η FIBA ανακοίνωσε πως η Γαλλία θα φιλοξενήσει το Mundobasket 2031 που θα διεξαχθεί από τις 29 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

H FIBA με ανακοίνωση της γνωστοποίησε πως η Γαλλία θα φιλοξενήσει το Mundobasket 2031 που θα διεξαχθεί από τις 29 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, το τουρνουά θα διεξαχθεί από τις 29 Αυγούστου έως τις 14 Σεπτεμβρίου του 2031 σε τρεις πόλεις. Τη Λιλ, τη Λιόν και το Παρίσι.

Η τελική φάση της διοργάνωσης θα φιλοξενηθεί στο Παρίσι.