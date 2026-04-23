Ο «παρεξηγημένος» πάγκος του Παναθηναϊκού (πίνακας)

Μόνο σε 7 από τους 39 ευρωπαϊκούς αγώνες του Παναθηναϊκού όσοι ήλθαν από τον πάγκο πρόσφεραν λιγότερο από το 30% των πόντων, σε 8 περιπτώσεις πέτυχαν πάνω από τους μισούς!

Αν έπρεπε να επικεντρωθούμε μόνο σ’ ένα στοιχείο για να περιγράψουμε τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μονακό, που επισφράγισε τη συμμετοχή των πρασίνων στα πλέι οφ της Euroleague, αυτό θα ήταν… ο πάγκος! Η παρουσία του Σορτς, του Φαρίντ και του Ρογκαβόπουλου, τριών παικτών που ήλθαν από τον πάγκο και είχαν στιγμές καταλυτικές στην εξέλιξη του αγώνα, διαφημίστηκε ως κάτι που δεν βλέπουμε συχνά από όσους δεν ξεκινούν στην πεντάδα στα ευρωπαϊκά ματς.

Πράγματι, η συγκομιδή στους πόντους των παικτών που αγωνίστηκαν χθες και δεν ξεκίνησαν στην πεντάδα ανήλθε στο 60,9%, καθώς πέτυχαν τους 53 από τους 87 πόντους της ομάδας. Αυτή η επίδοση ήταν αρκετή για να τους δώσει ρόλο πρωταγωνιστή, αλλά δεν ήταν το απόλυτο ρεκόρ παραγωγικότητας της σεζόν. Για την ακρίβεια, ήταν η τέταρτη καλύτερη επίδοση.

Η κορυφαία στιγμή του πράσινου πάγκο ήταν στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, νικηφόρο μάλιστα, στο οποίο οι «παγκίτες» (σε εισαγωγικά ο τίτλος, δεδομένου ότι ο ρόλος βασικός και εφεδρικός υφίσταται πολλές φορές μόνο στα χαρτιά) πέτυχαν το 72,9% των πόντων της ομάδας (59 στους 81). Επίσης στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Βιλερμπάν και στο εντός έδρας με τη Μπαρτσελόνα η επίδοση ξεπέρασε το 60%, ενώ και σε άλλες τέσσερις περιπτώσεις αυτοί που δεν ξεκίνησαν πέτυχαν περισσότερους από τους μισούς πόντους της ομάδας.

Ακόμα και σε «συμβατικό» επίπεδο να το δει κανείς, μόλις επτά ήταν οι φορές στους 39 ευρωπαϊκούς αγώνες του Παναθηναϊκού, που οι παίκτες του πάγκου πρόσφεραν λιγότερο από το 30% των συνολικών πόντων της ομάδας. Κι αυτό δείχνει πόσο «παρεξηγημένος» είναι ο πάγκος των πρασίνων, ο οποίος στη συνείδηση πολλών φίλων του έχει περάσει ότι δεν βοηθάει όσο «πρέπει».