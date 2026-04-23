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Ο «παρεξηγημένος» πάγκος του Παναθηναϊκού (πίνακας)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Μόνο σε 7 από τους 39 ευρωπαϊκούς αγώνες του Παναθηναϊκού όσοι ήλθαν από τον πάγκο πρόσφεραν λιγότερο από το 30% των πόντων, σε 8 περιπτώσεις πέτυχαν πάνω από τους μισούς!

Αν έπρεπε να επικεντρωθούμε μόνο σ’ ένα στοιχείο για να περιγράψουμε τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μονακό, που επισφράγισε τη συμμετοχή των πρασίνων στα πλέι οφ της Euroleague, αυτό θα ήταν… ο πάγκος! Η παρουσία του Σορτς, του Φαρίντ και του Ρογκαβόπουλου, τριών παικτών που ήλθαν από τον πάγκο και είχαν στιγμές καταλυτικές στην εξέλιξη του αγώνα, διαφημίστηκε ως κάτι που δεν βλέπουμε συχνά από όσους δεν ξεκινούν στην πεντάδα στα ευρωπαϊκά ματς.

Πράγματι, η συγκομιδή στους πόντους των παικτών που αγωνίστηκαν χθες και δεν ξεκίνησαν στην πεντάδα ανήλθε στο 60,9%, καθώς πέτυχαν τους 53 από τους 87 πόντους της ομάδας. Αυτή η επίδοση ήταν αρκετή για να τους δώσει ρόλο πρωταγωνιστή, αλλά δεν ήταν το απόλυτο ρεκόρ παραγωγικότητας της σεζόν. Για την ακρίβεια, ήταν η τέταρτη καλύτερη επίδοση.

Η κορυφαία στιγμή του πράσινου πάγκο ήταν στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, νικηφόρο μάλιστα, στο οποίο οι «παγκίτες» (σε εισαγωγικά ο τίτλος, δεδομένου ότι ο ρόλος βασικός και εφεδρικός υφίσταται πολλές φορές μόνο στα χαρτιά) πέτυχαν το 72,9% των πόντων της ομάδας (59 στους 81). Επίσης στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Βιλερμπάν και στο εντός έδρας με τη Μπαρτσελόνα η επίδοση ξεπέρασε το 60%,  ενώ και σε άλλες τέσσερις περιπτώσεις αυτοί που δεν ξεκίνησαν πέτυχαν περισσότερους από τους μισούς πόντους της ομάδας.

Ακόμα και σε «συμβατικό» επίπεδο να το δει κανείς, μόλις επτά ήταν οι φορές στους 39 ευρωπαϊκούς αγώνες του Παναθηναϊκού, που οι παίκτες του πάγκου πρόσφεραν λιγότερο από το 30% των συνολικών πόντων της ομάδας. Κι αυτό δείχνει πόσο «παρεξηγημένος» είναι ο πάγκος των πρασίνων, ο οποίος στη συνείδηση πολλών φίλων του έχει περάσει ότι δεν βοηθάει όσο «πρέπει».

 

ΑΓ

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

 

ΠΕΝΤΑΔΑ

ΠΑΓΚΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΙ

ΜΟΝΑΚΟ (μ)

87-79

34

53

60,9%

38η

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (μ)

97-62

43

54

55,7%

37η

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (ε)

84-102

46

38

45,2%

36η

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (ε)

93-79

59

34

36,5%

35η

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (ε)

88-92

48

40

45,4%

34η

ΜΟΝΑΚΟ (μ)

107-97

66

41

38,3%

33η

ΝΤΟΥΜΠΑΪ (ε)

107-104

86

21

19,6%

32η

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (μ)

92-84

59

33

35,9%

31η

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (μ)

92-88

65

27

29,3%

30η

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ε)

80-86

61

19

23,8%

29η

ΠΑΡΙ (μ)

99-104

54

45

45,4%

28η

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (μ)

83-85

53

30

36,1%

27η

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (ε)

62-78

41

21

33,9%

26η

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (μ)

82-81

55

27

33,3%

25η

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (ε)

79-78

24

55

69,6%

24η

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

71-75

58

13

18,3%

23η

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (μ)

93-74

38

55

59,1%

22η

ΜΠΑΓΕΡΝ (ε)

78-85

62

16

20,5%

21η

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (μ)

84-71

48

36

42,8%

20η

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (μ)

74-87

50

24

32,4%

19η

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (μ)

82-87

56

26

31,7%

18η

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (ε)

92-85

40

52

56,5%

17η

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (μ)

93-82

40

53

57,0%

16η

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (ε)

81-77

22

59

72,9%

15η

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (ε)

89-96

62

27

30,3%

14η

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (μ)

79-89

50

29

36,7%

13η

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (μ)

91-69

59

32

35,2%

12η

ΝΤΟΥΜΠΑΪ (μ)

103-82

52

51

49,5%

11η

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ε)

87-77

55

32

36,8%

10η

ΠΑΡΙ (ε)

101-95

63

38

37,6%

9η

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (ε)

68-86

45

23

33,8%

ΜΟΝΑΚΟ (ε)

84-92

62

22

26,2%

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (μ)

99-85

66

33

33,3%

6η

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (ε)

75-92

52

23

30,7%

5η

ΕΦΕΣ ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ (ε)

95-81

64

31

32,6%

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (μ)

91-85

51

40

44,0%

3η

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (ε)

86-84

67

19

22,1%

2η

ΜΠΑΡΣΕΛΟΝΑ (μ)

96-103

34

62

64,6%

1η

ΜΠΑΓΕΡΝ (μ)

87-79

48

39

44,8%
         

 

Ο «παρεξηγημένος» πάγκος του Παναθηναϊκού (πίνακας)