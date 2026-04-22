ΠΑΟΚ προς τον κόσμο: «Με πάθος, φωνή και υπομονή κάνουμε το πρώτο βήμα»

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε τον κόσμο της για το πότε θα ανοίξουν οι θύρες του γηπέδου ενόψει της αναμέτρησης με την Μπιλμπάο και απηύθυνε κάλεσμα στήριξης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου στις 19:15, την Surne Bilbao Basket στον πρώτο τελικό του FΙΒΑ Εurope Cup. Αυτός είναι ο πρώτος αγώνας στο ξεκίνημα του νέου αιώνα ζωής του συλλόγου και η πρώτη μεγάλη πρόκληση της νέας εποχής.

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουν την μεγάλη προσπάθεια της ομάδας με πάθος, φωνή και υπομονή, αλλά και να γνωρίζουν τα εξής…

Οι θύρες του γηπέδου ανοίγουν στις 16:45, δηλαδή, δυόμισι ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα ΠΑΟΚ – Surne Bilbao Basket, που ξεκινά στις 19:15.

Όλοι οι φίλαθλοι θα πρέπει να ταυτοποιήσουν έγκαιρα τα εισιτήριά τους και να έρθουν το συντομότερο δυνατό στο γήπεδο, για την αποφυγή ταλαιπωρίας και συνωστισμού.

Θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος κατά την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο και ταυτοποίηση όλων όσων δικαιούνται είσοδο στο PAOK Sports Arena.

Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι φίλαθλοι να προχωρήσουν ΑΜΕΣΑ στην προσθήκη του ψηφιακού εισιτηρίου μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet. Διευκρινίζεται ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή και για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) & https://wallet.gov.gr/support

Επισημαίνεται ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα χωρίς εισιτήριο ή διαπιστευτήριο εισόδου να πλησιάσει στο γήπεδο.

Η Ελληνική Αστυνομία θα διενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου. Απαγορεύεται η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων, αλλά και ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Ο τελικός της Τετάρτης είναι μία ακόμη ιστορική στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Στο PAOK Sports Arena, στο σπίτι μας. Με φωνή, επιμονή και υπομονή, είμαστε στο πλευρό της αγαπημένης μας ομάδας και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ κάνουμε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τροπαίου.