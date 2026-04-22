Επιβραβεύει τους φιλάθλους του ο Παναθηναϊκός: Γενική είσοδος 5€ στο ματς με την Μύκονο

Σε μια κίνηση επιβράβευσης προς τους φιλάθλους της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε γενική είσοδο 5 ευρώ για την αναμέτρηση του Σαββάτου (25/04, 16:00) απέναντι στη Μύκονο Betsson BC στο Telekom Center Athens, για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Οι «πράσινοι» θέλουν να δώσουν την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας, ενόψει και των play-offs με την Βαλένθια, στέλνοντας παράλλημα ένα ευχαριστήριο μήνυμα για την στήριξη όλη την χρονιά.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της «πράσινης» ΚΑΕ:
➡️ Γενική είσοδος 5€ 🎫— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 22, 2026
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, θέλοντας να επιβραβεύσει τους φιλάθλους της για την αγάπη, τη στήριξη και την αφοσίωσή τους στην ομάδα μας, και ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης, αποφάσισε να ορίσει Γενική Είσοδο 5 ευρώ για την αναμέτρηση του προσεχούς Σαββάτου… pic.twitter.com/LLyC48VaeD