Επιβραβεύει τους φιλάθλους του ο Παναθηναϊκός: Γενική είσοδος 5€ στο ματς με την Μύκονο

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε μια κίνηση επιβράβευσης προς τους φιλάθλους της για στην στήριξη όρισε γενική είσοδο πέντε ευρώ για το ματς με την Μύκονο.

Σε μια κίνηση επιβράβευσης προς τους φιλάθλους της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε γενική είσοδο 5 ευρώ για την αναμέτρηση του Σαββάτου (25/04, 16:00) απέναντι στη Μύκονο Betsson BC στο Telekom Center Athens, για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL.



Οι «πράσινοι» θέλουν να δώσουν την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας, ενόψει και των play-offs με την Βαλένθια, στέλνοντας παράλλημα ένα ευχαριστήριο μήνυμα για την στήριξη όλη την χρονιά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «πράσινης» ΚΑΕ: