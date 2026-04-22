Πάντζαρ ενόψει ΠΑΟΚ: «Θα παίξουμε σε ένα γήπεδο... τρελών»

O Mέλβιν Πάντζαρ αποθέωσε την ατμόσφαιρα των φίλων του ΠΑΟΚ με τον παίκτη της Μπιλμπάο να σημειώνει πως θα παίξουν σε ένα γήπεδο... τρελών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά και ένα παιχνίδι με πολλή διάθεση, με πολύ ενθουσιασμό και θα παλέψουμε».

Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα πολύ διαφορετική από αυτήν πριν από δύο μήνες, όταν παίξατε εναντίον τους, έτσι δεν είναι: «Ναι, νομίζω ότι παίζουν καλύτερα τώρα, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, αλλά εντάξει, θα είναι ένα άλλο παιχνίδι, θα είναι ένας τελικός, οπότε δεν θα το σκεφτούμε πολύ αυτό και θα πάμε να προσπαθήσουμε να παίξουμε σωστά 40 λεπτά».

Ποιο είναι το κλειδί του αγώνα; Πρέπει να αφήσετε στην άκρη την ατμόσφαιρα του γηπέδου: «Όχι, το κλειδί θα είναι να είμαστε καλά στο μυαλό, να είμαστε ήρεμοι. Τα πράγματα μπορεί να πάνε καλά, μπορεί να πάνε άσχημα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε τα 80 λεπτά συνολικά».

Σας βοηθούν οι αναμνήσεις από τον περσινό τελικό στη Θεσσαλονίκη: «Ναι, νομίζω ότι κάποιοι από εμάς έχουμε εμπειρίες από εδώ, οπότε μπορεί να μας βοηθήσει να είμαστε λίγο ήρεμοι και να εξηγήσουμε στους υπόλοιπους πώς θα είναι».

Τι τους έχεις πει σε αυτό το κομμάτι; Εσύ που το έχεις ζήσει, τι είπες στους νέους: «Ένα γήπεδο γεμάτο, ένα γήπεδο τρελών… Θα είναι μια κόλαση, αλλά στο τέλος είναι μπάσκετ. Το ίδιο γήπεδο, η μπάλα είναι η ίδια, τα καλάθια το ίδιο, οπότε θα προσπαθήσουμε να τα πάμε καλά».

Για τη διαχείριση του αγώνα: «Γι’ αυτό το πνευματικό είναι σημαντικό. Να είμαστε ήρεμοι όταν τα πάμε καλά και όταν τα πάμε άσχημα επίσης. Να είμαστε ήρεμοι και να σκεφτόμαστε τα 80 λεπτά».

Θα σου τύχει να βρεθείς αντιμέτωπος με τον Πάτρικ Μπέβερλι: «Ναι, είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Έχω πολύ σεβασμό γι’ αυτόν, είναι σπουδαίος παίκτης. Έχει παίξει στο NBA πολλά χρόνια. Αλλά εντάξει, δεν θα το σκεφτώ αυτό. Θα σκεφτώ την ομάδα και να τα πάμε καλά».