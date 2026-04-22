Αταμάν στους παίκτες του: «Είμαστε καλή ομάδα, δεν έχει σημασία το πλεονέκτημα έδρας» (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν στην καθιερωμένη ομιλία του στα αποδυτήρια έδειξε στους παίκτες του πως αν είναι 100% συγκεντρωμένοι στα ματς της σειράς με τη Βαλένθια στα Playoffs, δεν θα παίξει ρόλο το πλεονέκτημα έδρας

Ο Παναθηναϊκός στο καμίνι του ΟΑΚΑ «έλιωσε» την Μονακό και έκλεισε θέση στα play-off εκεί που περιμένει η Βαλένθια. Ο Εργκίν Αταμάν στην καθιερωμένη ομιλία του στα αποδυτήρια έδειξε στους παίκτες του πως αν είναι 100% συγκεντρωμένοι στα ματς με την ισπανική ομαδα δεν θα παίξει ρόλο το πλεονέκτημα έδρας.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζεις τα παιχνίδια, στα οποία όλοι συνεισφέρουν στη νίκη. Αυτό είναι το ‘κλειδί’. Τώρα προκριθήκαμε στα playoffs, γνωρίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε τη Βαλένθια, μία ομάδα που μας κέρδισε δύο φορές. Όμως τώρα θα συγκεντρωθούμε 100% εφόσον είμαστε καλή ομάδα, δεν έχει σημασία αν έχουμε το πλεονέκτημα έδρας ή όχι»

Δείτε το video με την ομιλία του Εργκίν Αταμάν: