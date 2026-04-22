Το ΔΣ της ΕΟΚ έδωσε το πρωτάθλημα στον Αθηναϊκό

Υπό την προεδρία Λιόλιου συνεδρίασε σήμερα το πρωί το ΔΣ της ΕΟΚ και επιβεβαίωσε ότι το πρωτάθλημα κρίνεται στα χαρτιά και πάει οριστικά στον Αθηναϊκό. Σε δεύτερο χρόνο θα εξεταστεί αν θα υπάρξει επιπλέον ποινή στον Παναθηναϊκό για τη νέα σεζόν.

Πρωταθλητής στα χαρτιά και επίσημα ο Αθηναϊκός. Η ΕΟΚ απέκλεισε ουσιαστικά τον Παναθηναϊκό επικαλούμενη τον κανονισμό καθώς ο ισχυρός άνδρας της ομάδας του Βύρωνα δεν δεχόταν επ ουδενί να συνεχιστούν οι αγώνες στο γήπεδο.

Ετσι απομένει η απονομή του πρωταθλήματος για να μπει ένα άδοξο τέλος σε ένα πολυδιαφημισμένο πρωτάθλημα που η τοξικότητα την οποία παρήγαγαν όσοι ήθελαν «πρωτάθλημα με κάθε τρόπο» οδήγησε σε σκανδαλώδεις αποφάσεις και διακοπή της διοργάνωσης.

Ο Αθηναϊκός που ήθελε πάση θυσία τον τίτλο για να παίξει στους ομίλους της Ευρωλίγκας θα πάρει το απευθείας εισιτήριο ενώ ο Παναθηναϊκός διατηρεί το δικαίωμα να παίξει στα προκριματικά της Ευρωλίγκας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 314/2026 απόφασης του μονομελούς δικαιοδοτικού οργάνου (αθλητική δικαστής), με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση του σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ για τον πρώτο αγώνα των τελικών των play off της Α1 γυναικών 2025-26 με αντίπαλο τον ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΑΣ (15/4),

το ΔΣ της ΕΟΚ αποφάσισε, κατ’ εφαρμογή άρθρων

Α) Του γενικού κανονισμού οργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων ΕΟΚ

Β) Της γενικής προκήρυξης διοργανώσεων αγωνιστικής περιόδου 2025-26

Γ) Της ειδικής προκήρυξης Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών 2025-26 και

Δ) Και του πειθαρχικού κανονισμού

Τον αποκλεισμό του σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ από τους υπόλοιπους αγώνες των play off και κατ’ επέκταση την ανακήρυξη του σωματείου ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ ως πρωταθλήτριας ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Δείτε την Magic Euroleague και την απόφαση της ΕΟΚ για το πρωτάθλημα των Γυναικών από το 1:37:30: