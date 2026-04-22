Σάσα Ομπράντοβιτς για τον αποκλεισμό: «Κοιτώντας την σεζόν δεν μπορώ να απογοητευτώ»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς σε δηλώσεις του μετά την ήττα - αποκλεισμό του Ερυθρού Αστέρα από την Μπαρτσελόνα έκανε ένα απολογισμό της σεζόν λέγοντας πως δεν μπορεί να είναι απογοητευμένος από την πορεία της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Συγχαρητήρια στην Μπαρτσελόνα, ήταν καλύτερη σε όλο το παιχνίδι. Αυτή η ομάδα έχει περισσότερη εμπειρία σε τέτοιου είδους παιχνίδια από εμάς. Σε ορισμένα σημεία χάσαμε λεπτομέρειες, δεν μπλοκάραμε, τρέξαμε καλά στην άμυνα. Ήμασταν τυχεροί που δεν πέρασαν μερικές καλές πάσες. Το καθοριστικό κομμάτι ήταν ο Κλάιμπερν και τα ελεύθερα σουτ που έδωσαν αυτοπεποίθηση στους σουτέρ τους»

«Κοιτάζοντας όλη τη σεζόν, δεν μπορώ να απογοητευτώ, κανείς δεν μπορεί. Θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερες νίκες, αλλά παίζοντας στην καλύτερη εποχή της Ευρωλίγκας, δεν είναι εύκολο να υπολογίζουμε σε νίκες. Αν, αν, αν, ίσως αξίζαμε αυτή τη θέση. Παίξαμε εναντίον μιας καλύτερης ομάδας, μας νίκησαν τρεις φορές, δεν είναι τυχαίο. Τι θα γινόταν αν είχαμε το πλεονέκτημα έδρας, τι θα συνέβαινε, αλλά αυτό δεν είναι απογοήτευση».

«Όπως είπα, δεν ήταν μια απογοητευτική σεζόν. Παίξαμε καλό μπάσκετ σε μεγάλη διάρκεια της σεζόν. Δείξαμε επίσης κάποια απειρία και ασυνέπεια στο παιχνίδι, και φάνηκε επίσης σε αυτό το παιχνίδι ότι χάναμε εντελώς την προσοχή και τη συγκέντρωσή μας. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο που πρέπει να κλείσουμε. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε αντιδράσει καλύτερα σε ορισμένες φάσεις και παιχνίδια ως φαβορί. Πιθανότατα δεν θα ήταν έτσι αν συνέβαινε αυτό. Δεν μπορώ να είμαι απογοητευμένος, μας έλειπε η εμπειρία για να παίξουμε σε αυτόν τον αγώνα» .

Για το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε ο Όγκνιεν Ντόμπριτς: «Όλα είναι καλά μαζί του, μια τακτική απόφαση».

Για την Μονακό που θα παίξει με την Μπαρτσελόνα: «Η Μονακό είναι μια κορυφαία ομάδα. Έχουν κορυφαίους παίκτες σε κάθε θέση. Παίζουν μαζί εδώ και πέντε χρόνια, τρεισήμισι υπό την ηγεσία μου. Η Μονακό θα έχει πλεονέκτημα επειδή παίζει στο γήπεδο της, αλλά και πάλι κανείς δεν πρέπει να υποτιμά την Μπαρτσελόνα, παρόλο που η Μονακό νίκησε πρόσφατα την Μπάρτσα, αλλά οι πιθανότητες είναι 50-50» .