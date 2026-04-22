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Elite League: Οι κορυφαίοι στις βολές

Μπάσκετ
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Το δημοσιογραφικό κλισέ για τις ελεύθερες βολές πιστοποιεί ότι κρίνουν αγώνες. Στην Elite League το γενικό ποσοστό της κατηγορίας στην φετινή κανονική περίοδο μπορεί να μην ξεπέρασε το 75%, ωστόσο ακριβώς 22 παίκτες κατάφεραν να κλείσουν τους αγώνες τους στην κανονική περίοδο με ποσοστό 80% και πάνω.

Στη λίστα που δημοσιεύουμε συμπεριλαμβάνονται όλοι οι παίκτες που κατάφεραν να ευστοχήσουν μ’ αυτό το μίνιμουμ ποσοστό, ενώ έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 30 ελεύθερες βολές, ανεξαρτήτως από τους αγώνες που συμμετείχαν ή το μέσο όρο συμμετοχής τους.

Κορυφαίος σ’ αυτή την κατηγορία ένας από τους… γερόλυκους της κατηγορίας, ο Βαγγέλης Καράμπουλας, με το εξωπραγματικό 93,1%. Ήταν και ο μοναδικός που ξεπέρασε το 90% στις βολές σε όλη τη λίγκα. Πολύ ενθαρρυντικό, επίσης, είναι ότι από τους 22 παίκτες της λίστας οι 14 είναι Έλληνες, αν και οι ξένοι παίκτες έχουν διαφημιστεί ως οι καλύτεροι εκτελεστές και σ’ αυτό το επίπεδο.

 

ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ ΒΟΛΕΣ %
Βαγγέλης Καράμπουλας ΔΑΦΝΗ 30 67/72 93,1%
Κόλιν Σλέιτερ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 10 33/37 89,2%
Ντίνος Δενδρινός ΜΕΓΑΡΙΔΑ 31 65/75 86,7%
Τάσος Καματερός ΛΑΥΡΙΟ 31 32/37 86,5%
Γιάννης Τζιβελέκας ΔΑΦΝΗ 31 75/87 86,2%
Παναγιώτης Κόης ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 30 97/113 85,8%
Τζάρετ Άντερτον ΠΑΠΑΓΟΥ 29 162/189 85,7%
Παντελής Χαραλαμπίδης ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ. 31 54/63 85,7%
Ρόμπερτ Γκλάσπερ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 9 40/48 83,3%
Ντέβιν Ντέιβις ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8 25/30 83,3%
Ντάριλ Μπανκς ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ. 31 119/144 82,6%
Ανδρέας Κουστένης ΑΙΓΑΛΕΩ 27 47/57 82,5%
Ευδόξιος Καπετάκης ΣΟΦΑΔΕΣ 13 46/56 82,1%
Γιώργος Νώτης ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ. 29 118/144 81,9%
Βασίλης Σταυρακούκας ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 25 96/118 81,4%
Κρίστιαν Μπράντφορντ ΑΙΓΑΛΕΩ 13 79/97 81,4%
Στίβεν Τζόουνς ΒΙΚΟΣ ΦALCONS 31 65/80 81,3%
Ορφέας Στασινός ΛΑΥΡΙΟ 22 56/63 80,9%
Δημήτρης Γράβας ΒΙΚΟΣ ΦALCONS 30 49/61 80,5%
Γιάννης Χατζηνικόλας ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 17 49/61 80,3%
Τάιλερ Τζόνσον ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 31 72/90 80,0%
Γιώργος Κουκάς ΨΥΧΙΚΟ 28 28/35 80,0%

 

Elite League: Οι κορυφαίοι στις βολές