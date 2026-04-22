Elite League: Οι κορυφαίοι στις βολές

Στη λίστα που δημοσιεύουμε συμπεριλαμβάνονται όλοι οι παίκτες που κατάφεραν να ευστοχήσουν μ’ αυτό το μίνιμουμ ποσοστό, ενώ έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 30 ελεύθερες βολές, ανεξαρτήτως από τους αγώνες που συμμετείχαν ή το μέσο όρο συμμετοχής τους.
Κορυφαίος σ’ αυτή την κατηγορία ένας από τους… γερόλυκους της κατηγορίας, ο Βαγγέλης Καράμπουλας, με το εξωπραγματικό 93,1%. Ήταν και ο μοναδικός που ξεπέρασε το 90% στις βολές σε όλη τη λίγκα. Πολύ ενθαρρυντικό, επίσης, είναι ότι από τους 22 παίκτες της λίστας οι 14 είναι Έλληνες, αν και οι ξένοι παίκτες έχουν διαφημιστεί ως οι καλύτεροι εκτελεστές και σ’ αυτό το επίπεδο.
|ΠΑΙΚΤΗΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΑΓ
|ΒΟΛΕΣ
|%
|Βαγγέλης Καράμπουλας
|ΔΑΦΝΗ
|30
|67/72
|93,1%
|Κόλιν Σλέιτερ
|ΚΟΡΟΙΒΟΣ
|10
|33/37
|89,2%
|Ντίνος Δενδρινός
|ΜΕΓΑΡΙΔΑ
|31
|65/75
|86,7%
|Τάσος Καματερός
|ΛΑΥΡΙΟ
|31
|32/37
|86,5%
|Γιάννης Τζιβελέκας
|ΔΑΦΝΗ
|31
|75/87
|86,2%
|Παναγιώτης Κόης
|ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
|30
|97/113
|85,8%
|Τζάρετ Άντερτον
|ΠΑΠΑΓΟΥ
|29
|162/189
|85,7%
|Παντελής Χαραλαμπίδης
|ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ.
|31
|54/63
|85,7%
|Ρόμπερτ Γκλάσπερ
|ΚΟΡΟΙΒΟΣ
|9
|40/48
|83,3%
|Ντέβιν Ντέιβις
|ΚΟΡΟΙΒΟΣ
|8
|25/30
|83,3%
|Ντάριλ Μπανκς
|ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ.
|31
|119/144
|82,6%
|Ανδρέας Κουστένης
|ΑΙΓΑΛΕΩ
|27
|47/57
|82,5%
|Ευδόξιος Καπετάκης
|ΣΟΦΑΔΕΣ
|13
|46/56
|82,1%
|Γιώργος Νώτης
|ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ.
|29
|118/144
|81,9%
|Βασίλης Σταυρακούκας
|ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|25
|96/118
|81,4%
|Κρίστιαν Μπράντφορντ
|ΑΙΓΑΛΕΩ
|13
|79/97
|81,4%
|Στίβεν Τζόουνς
|ΒΙΚΟΣ ΦALCONS
|31
|65/80
|81,3%
|Ορφέας Στασινός
|ΛΑΥΡΙΟ
|22
|56/63
|80,9%
|Δημήτρης Γράβας
|ΒΙΚΟΣ ΦALCONS
|30
|49/61
|80,5%
|Γιάννης Χατζηνικόλας
|ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|17
|49/61
|80,3%
|Τάιλερ Τζόνσον
|ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
|31
|72/90
|80,0%
|Γιώργος Κουκάς
|ΨΥΧΙΚΟ
|28
|28/35
|80,0%