Elite League: Οι κορυφαίοι στις βολές

Το δημοσιογραφικό κλισέ για τις ελεύθερες βολές πιστοποιεί ότι κρίνουν αγώνες. Στην Elite League το γενικό ποσοστό της κατηγορίας στην φετινή κανονική περίοδο μπορεί να μην ξεπέρασε το 75%, ωστόσο ακριβώς 22 παίκτες κατάφεραν να κλείσουν τους αγώνες τους στην κανονική περίοδο με ποσοστό 80% και πάνω.

Στη λίστα που δημοσιεύουμε συμπεριλαμβάνονται όλοι οι παίκτες που κατάφεραν να ευστοχήσουν μ’ αυτό το μίνιμουμ ποσοστό, ενώ έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 30 ελεύθερες βολές, ανεξαρτήτως από τους αγώνες που συμμετείχαν ή το μέσο όρο συμμετοχής τους.

Κορυφαίος σ’ αυτή την κατηγορία ένας από τους… γερόλυκους της κατηγορίας, ο Βαγγέλης Καράμπουλας, με το εξωπραγματικό 93,1%. Ήταν και ο μοναδικός που ξεπέρασε το 90% στις βολές σε όλη τη λίγκα. Πολύ ενθαρρυντικό, επίσης, είναι ότι από τους 22 παίκτες της λίστας οι 14 είναι Έλληνες, αν και οι ξένοι παίκτες έχουν διαφημιστεί ως οι καλύτεροι εκτελεστές και σ’ αυτό το επίπεδο.