Καραγεωργίου: «Είμαστε πεινασμένοι για την άνοδο»

Ο Πρωτέας Βούλας νίκησε με 90-67 το Ψυχικό και έκανε το 4-1 στη μεταξύ τους σειρά των play–offs της Elite League, παίρνοντας την πρόκριση για το Final-4 της διοργάνωσης. Ο φόργουορντ των νικητών, Αντώνης Καραγεωργίου, μίλησε για τον ημιτελικό με τον Βίκο και το επίπεδο ετοιμότητας.

Για τη νίκη επί του Ψυχικού και την πρόκριση στο Final-4: «Η αλήθεια είναι πως δείξαμε απ’ την αρχή που μπήκαμε στο γήπεδο ότι θέλουμε πολύ να προκριθούμε. Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά έως τώρα και βγάλαμε εγωισμό όλοι μας, βγήκαμε μπροστά. Όλα τα παιδιά έδωσαν το 100%, κανείς δεν έδωσε λιγότερο από αυτό. Μπήκαμε όλοι μέσα και δείξαμε ότι θέλουμε να είμαστε στη Λευκάδα».

Για το αν είναι η καλύτερή τους εμφάνιση φέτος: «Νομίζω είναι απ’ τις καλύτερες εμφανίσεις που έχουμε κάνει. Υπάρχουν και πολλά “διπλά” που έχουμε κάνει στον 2ο γύρο. Κάναμε τρία συνεχόμενα με ΑΓΕΧ, Βίκο και Μαχητές, στα οποία δείξαμε μεγάλη ανταγωνιστικότητα και τα πήραμε. Μετά από αυτά τα “διπλά” ήταν το τέταρτο καλύτερο εντός. Νιώθω ότι όλοι στην ομάδα θέλουμε να πετύχουμε την άνοδο, αυτό έχουμε στόχο, γι’ αυτό κάθε μέρα δίνουμε το 100% στο γήπεδο. Με τον κόουτς Μανουσέλη κάνουμε τρομερή δουλειά, δουλεύουμε ατομικά και ομαδικά».

Για τον ημιτελικό με τον Βίκο Ιωαννίνων (01/05) και πόσο ρόλο παίζουν τα μεταξύ τους αποτελέσματα στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος: «Η αλήθεια είναι πως στο Final-4 δεν παίζει κανέναν ρόλο τι έχεις κάνει με μια ομάδα στην κανονική περίοδο. Είναι παιχνίδι νοκ-άουτ. Είναι τελείως διαφορετικό ματς από την κανονική περίοδο, υπάρχει το άγχος, η πίεση, το “θέλω”. Και οι δύο ομάδες θέλουμε να είμαστε στον τελικό. Θα είναι εντελώς διαφορετικό ματς και σε θέμα ψυχολογίας και σε θέμα του πόσο το θέλει η κάθε ομάδα».

Για το ποια θα είναι το «κλειδιά» της νίκης για την ομάδα του: «Δε νομίζω ότι υπάρχει πλεονέκτημα και στις δύο ομάδες. Αμφότερες είμαστε πολύ ανταγωνιστικές, έχουμε τεράστιες προσωπικότητες, που έχουν παίξει στην κατηγορία πολλά χρόνια. Εμείς, πέραν απ’ τον Μιλεντίγεβιτς και τον Βουλγαρόπουλο που έχουν ξαναβρεθεί σε τέτοια διαδικασία και έχουν εμπειρία, είμαστε “πεινασμένοι” να μπούμε σε αυτό. Το θέλουμε πάρα πολύ και θα το δείξουμε στο γήπεδο. Σε αυτά τα ματς μετράει ποιος το θέλει περισσότερο και ποιος είναι έτοιμος να παίξει σε έναν τέτοιο αγώνα».

Για το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας του ενόψει του Final-4: «Μετά τη χθεσινή (20/04) μας εμφάνιση, νιώθω πως είμαστε σε έναν πολύ καλό βαθμό προετοιμασμένοι. Μέχρι να έρθει η στιγμή του Final-4 όλοι μας θα δουλέψουμε στο 100% και θα μιλάμε για τον αντίπαλο καθημερινά με το staff. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα και θα πρέπει να είμαστε στο 100%. Πρέπει να είμαστε όλοι στην ίδια “σελίδα”, γιατί αυτά τα ματς έτσι τα κερδίζεις».

Για το αν υπάρχει φαβορί σε τέτοιου είδους παιχνίδια: «Σε ένα Final-4 δεν υπάρχει φαβορί. Όλη τη χρονιά έχουν γίνει εκπλήξεις. Είναι καθαρά θέμα του ποιος το θέλει και ποιος θα είναι στη μέρα του. Είμαστε όλοι στο 50-50».

Για το αν θα έχει κόσμο ο Πρωτέας Βούλας στη Λευκάδα: «Δε γνωρίζω αν θα έρθουν, αλλά πιστεύω πως οι περισσότεροι θα είναι εκεί. Γι’ αυτούς είναι γιορτή κάθε φορά που παίζουμε, το χαίρονται πάρα πολύ κι εμείς χαιρόμαστε που τους βλέπουμε. Θα ακολουθήσουν πιστεύω».