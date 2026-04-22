O Xέις-Ντέιβις ντύθηκε αστροναύτης απαντώντας για τα... ταξίδια - αστραπή (pic)

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις απάντησε με μια επική φωτογραφία σε όσους απορούν για τα ταξίδια - αστραπή που κάνει, με τον Αμερικανό άσο να ποστάρει τον εαυτό του ντυμένο αστροναύτη στο φεγγάρι.

Με έναν ευφάνταστο τρόπο βρήκε να απαντήσει σε όσους απορούν για τα ταξίδια - αστραπή που πραγματοποιεί ο Χέις - Ντέιβις. Ο Αμερικανός άσος του Παναθηναϊκού συνηθίζει, τις μέρες που ο Εργκίν Αταμάν δίνει ρεπό στους παίκτες του, να επισκέπτεται μέρη εντός ή και εκτός Ελλάδας, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουοντ έκανε ταξίδι 19 ωρών για να επισκεφτεί το εμβληματικό Ταζ Μαχάλ στην Ινδία πριν από τον τελευταίο αγώνα της regular season με την Αναντολού Εφές, με τον Τούρκο προπονητή να δίνει τριήμερο ρεπό στους παίκτες του λόγω Πάσχα.

Στη συνέχεια πήγε μέχρι τη Σαντορίνη, πριν από το ματς με τη Μονακό, όπου ο Παναθηναϊκός «σφράγισε» την πρόκριση στα playoffs, εκμεταλλευόμενος το 24ωρο ρεπό που είχε δώσει ο Εργκίν Αταμάν.

Μετά το τέλος του αγώνα με τους Μονεγάσκους, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ανέβασε ένα story και απάντησε με χιούμορ σε όσους τον κατηγορούν για τα ταξίδια-αστραπή του εν μέσω των αγωνιστικών υποχρεώσεων των «πράσινων» αφού έντυσε τον εαυτό του αστροναύτη και βρέθηκε στο φεγγάρι.