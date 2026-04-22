Το πανόραμα των play-off του ΝΒΑ: Break για Σίξερς και Μπλέιζερς - Ισχυρό προβάδισμα οι Λέικερς

Σίξερς και Μπλέιζερς ισοφάρισαν την σειρά σε 1-1 κόντρα σε Σέλτικς και Σπερς αντίστοιχα, ενώ οι Λέικερς απέκτησαν ισχυρό προβάδισμα κάνοντας το 2-0 κόντρα στους Ρόκετς.